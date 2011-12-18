به گزارش خبرنگار مهر، افرادی که در خارج از کشور در رشته داروسازی تحصیل کرده اند، پس از تشکیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت می توانند در این آزمون ارزشیابی شرکت کنند.

داوطلبان لازم است ابتدا نسبت به تشکیل یا تکمیل پرونده خود در "مرکز خدمات آموزشی" اقدام و پس از اطمینان از کامل بودن پرونده خود؛ با در دست داشتن مدارک اعلام شده جهت ثبت نام به کارشناس ارزشیابی داروسازی در مرکز خدمات آموزشی مراجعه کنند.

داوطلبان برای ثبت نام باید به نشانی تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه­ 6، مرکز خدمات آموزشی مراجعه کنند.

یک قطعه عکس 3×4 جدید تمام رخ با زمینه روشن، کارت ملی و تصویر آن، شناسنامه و تصویر صفحه اول آن و فیش بانکی به مبلغ 145 هزار ریال واریز شده به حساب شماره­ 2173319015000 سیبا به نام خزانه­داری کل و تصویر آن از جمله مدارک ثبت نام است داوطلبان می توانند در محدوده زمانی شنبه 26 آذر ماه تا شنبه 10 دی ماه ثبت نام کنند.

آزمون دارای 100 سئوال چهار گزینه­ای (بدون نمره منفی) است و شرکت ­کنندگان ­باید حداقل 60 درصد نمره کل را کسب کنند و فهرست منابع آزمون در سایت وزارت بهداشت قابل دسترسی است.

کارت ورود به جلسه آزمون در ساعات اداری روزهای شنبه و یکشنبه 17 و 18 دی ماه در محل مرکز خدمات آموزشی توزیع می شود. آزمون در شهر تهران برگزار و نشانی حوزه امتحانی روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.