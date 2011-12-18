اقدامات و فعالیتهای کاندیداهای انتخاباتی نظارت دقیق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین روحی در مراسم بازدید از سامانه سیستم جامع انتخابات استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه در فرمانداری کرج برگزار شد، جلب اعتماد مردم و کاندید های انتخاباتی را وظیفه اصلی نهادهای اجرائی امر انتخابات عنوان کرد و گفت: برای داشتن انتخاباتی سالم همه افراد مجری در این امر باید از جانبداری یک شخص امتناع ورزیده و برگزاری انتخابات سالم را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.

وی، همچنین برگزاری انتخابات بدون حاشیه را هدف اصلی همه نهادهای اجرائی امر انتخابات دانست و تصریح کرد: کلیه نهادها با تدابیر ویژه و کارشناسانه باید تلاش کنند تا انتخابات امسال را به مانند سالهای قبل به دور از حاشیه نگه داشته و از بروز هرگونه تفرقه، شایعه پراکنی و فتنه در صحت برگزاری انتخابات جلوگیری کنند.

وی ، با اشاره به حضور بیش از چهار هزار نفر نیروی نظارتی بر عملکرد کاندیدهای انتخاباتی افزود: کلیه اقدامات فعالیتهای کاندیدها چه در گذشته و چه در زمان انتخابات و تبلیغات انتخاباتی ، توسط هیئت نظارت و افراد وابسته به آن رصد شده و همه به عنوان سوابق عملکردی در پرونده انها ثبت شده و در تعیین صلاحیت آنها نقش موثر خواهد داشت.

وی افزود: هیچ یک از کاندیدهای انتخابات نباید در تبلیغات خود بر علیه شخص دیگری تبلیغ کند و به طور کل باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند، در غیر این صورت مرتکب تخلف شده اند و موارد تخلف آنها در پرونده ثبت شده که بخشی از آنها جرم محسوب شده و توسط مقامات مسئول رسیدگی می شوند و برخی به عنوان سوء سابقه در تعیین صلاحیت انها تاثیرگذار خواهد بود.

روحی، با اشاره به مانورهای انتخاباتی انجام شده، مانورها را در برگزاری انتخاباتی سالم و دقیق موثر دانسته و گفت: تعداد مانورهای انجام شده با توجه به نیازهای هر استان و با صلاحدید وزارت کشور تعیین می شود و به احتمال قوی مانورهای متعدد دیگری نیز در استان البرز برگزار خواهد شد.

وی، همچنین ضمن بازدید از سامانه سیستم جامع انتخابات، عملکرد فرمانداری کرج در اقدامات انتخاباتی را بسیار خوب ارزیابی و از زحمات مسئولان و مدیران این امر تشکر و قدردانی کرد.