ترکیب صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، مقرر کردند صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وازرت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هیئت مدیره آن مرکب از 5 نفر به شرح زیر است:

الف- دو نفر آشنا به بخش تعاون، روابط کار و تأمین اجتماعی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ب- نماینده کانون عالی کارفرمایی

پ- نماینده کانون عادی کارگری

ت- نماینده کارمندان و صندوق های بازنشستگی با معرفی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

بر اساس تبصره این ماده که ماده 5 از طرح مذکور است، مقرر شد نحوه اداره و اساسنامه صندوق بر اساس مقررات این قانون با مشورت اولین هیئت مدیره این صندوق توسط وزارتخانه مذکور پیشنهاد شود و با رعایت اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب هیئت وزیران و شورای نگهبان برسد.

در فصل دوم این طرح که تحت عنوان مشمولان بیمه بیکاری است در ماده 6 مقرر شد کلیه شاغلان و مشاغل با قراردادهای کار موقت و غیر موقت و یا ثابت، رسمی، پیمانی و کار معین حسب مورد موضوعات تبصره ماده 30 قانون کار، ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند "د" قانون 50 برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران که ظرف مدت 1 سال قبل از وقوع بیکاری حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه کاری داشته باشند و در این قانون بیمه شده نامیده می شوند با رعایت جدول ماده 17 این قانون از مقرری بیمه بیکاری برخوردار می شوند.

به گزارش مهر ادامه رسیدگی به این طرح که شامل 36 ماده است به جلسه بعدی مجلس موکول شد.