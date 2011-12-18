محسن بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با تمرینات روزهای اخیر در قم به شرایط خوب و ایده‌آل یک تیم مدعی نزدیک شده ایم و خوشبختانه با آمادگی بسیار خوبی در این دیدار خانگی به مصاف تیم مس کرمان به میدان می رویم.



وی با بیان اینکه صبای قم در لیگ برتر فوتبال تا این هفته نیز به خوبی نشان داده‌ است که صبای قم می‌تواند یکی از مدعیان لیگ یازدهم باشد، بیان داشت: اکنون فقط به جام حذفی فکر می کنیم چرا که با تمام توان به دنبال موفقیت در این رقابت ها هستیم.



مدافع تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت:‌ در کنار سایر بازیکنان خوب و آماده تیم با بهترین شرایط مقابل تیم فوتبال مس کرمان بازی می‌کنیم تا بعد از نتایج خوب در لیگ برتر بتوانیم جواز صعود به مرحله نیمه نهایی جام حذفی را نیز کسب کنیم.



وی که قدیمی ترین بازیکن صبای قم محسوب می شود، افزود:‌ از ابتدای فصل با هماهنگی بسیار خوبی که داشتیم نشان دادیم که تیم قوی و توانمندی هستیم چرا که کسب رتبه پنجم لیگ برتر در فاصله یک امتیازی نسبت به تیم دوم برای ما نشان دهنده عملکرد مثبت تیم است.



بیات با تاکید بر اینکه حضور صبا در بین تیم‌های بالای جدول رده‌بندی به هیچ عنوان اتفاقی نیست، تاکید کرد: با وجود مربی توانایی همچون عبدالله ویسی و بازیکنان خوبی که در تیم هستند، هدف ما این است که در جام حذفی نیز انشاءالله با عبور از سد مس کرمان به موفقیت دست یابیم.



وی دیدار عصر فردای صبای قم در مصاف با مدافع تیم فوتبال صبای قم را بسیار سخت پیش‌بینی کرد و ابراز داشت: آنها با اینکه در جدول رده بندی لیگ برتر دارای وضعیت خوبی نیستند اما صبا هرگز مس را دست کم نمی گیرد و در دیدار فردا با قدرت به میدان خواهد رفت.



مدافع تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد: حریف ما تیم خوب و هماهنگی است و از بازیکنان خوبی بهره‌ می‌برد، با وجود اینکه مدافع تیم فوتبال صبای قم بازی قبل را در مقابل ذوب آهن واگذار کرده‌ اما حق دست کم گرفتن این تیم را نداریم و باید تلاش کنیم مس را شکست داده و به نیمه نهایی جام حذفی صعود کنیم.



وی که یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم فوتبال صبای قم در دیدارهای دور رفت لیگ برتر فوتبال کشور بود، اضافه کرد: تیم صبا در آمادگی کامل قرار دارد و از آنجا که تمرینات بسیار منظمی انجام داده‌ایم، بازیکنان از وضعیت جسمی مطلوبی برخوردارند.



بیات راجع به مسابقه صبای قم برابر فجر شهید سپاسی شیراز در هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تصریح کرد: ما باید در این بازی سه امتیاز را به دست می‌آوردیم زیرا بازیکنان ما در این دیدار بسیار خوب عمل کردند.



بازی صبای قم و مس کرمان از ساعت 14 و 30 دقیقه عصر فردا دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.

