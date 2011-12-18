آلودگی هوای تهران باعث افزایش آلودگی در باقرشهر شد/ باقرشهر در وضعیت هشدار

جمشید سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر آلودگی هوا به حد اضطرار رسیده است و ما شاهد پدیده وارونگی دما و آلودگی هوا هستیم که یکی از مشکلات جدی در استان تهران است و همه ساله به ویژه در نیمه دوم سال، گریبانگیر شهروندان می شود.

وی ادامه داد: این میزان آلودگی هوا با وجود مراکز صنعتی و آلاینده های بزرگ در محدوده شهری باقرشهر افزایش چشمگیری یافته است و با ارزیابیهای صورت گرفته، مراجعه بیماران قلبی و تنفسی به مراکز درمانی شهر نیز افزایش یافته است.

شهردار باقرشهر ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت موجود اظهار داشت: افزایش آلودگی هوا نقش بسیار زیادی در افزایش بیماریهای قلبی، ریوی و تنفسی ناشی از آلایندگیهای محیطی برای بیماران و اطفال و سالخوردگان داشته است که این وضعیت با بروز وارونگی دما و آلودگی هوا تشدید نیز شده است.

باقرشهر در وضعیت هشدار

وی اضافه کرد: با توجه به همجواری باقرشهر با مراکز صنعتی بزرگی مانند شرکت پالایش نفت شهید تندگویان، شرکت تولید برق ری(نیروگاه گازی ری) و مراکز صنعتی کوچک و بزرگ، وضعیت شهر را در مرحله هشدار قرار گرفته است.

سعادتمند با هشدار به شهروندان در خصوص رعایت توصیه های بهداشتی بیان داشت: به دلیل آنکه با شرایط حاد در زمینه آلودگی هوا روبه رو هستیم، از افرادی که دچار مشکلات تنفسی و بیمارهای قلبی و عروقی هستند خواسته می شود تا از منازل خود خارج نشوند.

وی یادآور شد: با بررسیهای صورت گرفته از مراکز درمانی شهر، میزان مراجعه شهروندان به این مراکز افزایش یافته است.