به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسابقات امسال بدمینتون بانوان لیگ دسته اول باشگاه های کشور در دو گروه مقدماتی برگزار می شود، رقابت تیم های گروه که در آن تیم بدمینتون بانوان قم حضور دارد، در سالن اختصاصی بدمینتون مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون، دور رفت از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون بانوان کشور در دو گروه اول و دوم برگزار می شود که پس از برگزاری دیدارهای رفت گروه دوم، تیم های گروه نخست در ورزشگاه شهید شیرودی به مصاف هم رفتند.



این در حالی است که در گروه نخست از مسابقات این فصل لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاه های کشور، علاوه بر تیم بانوان هیئت بدمینتون استان قم، تیم های بدمینتون شیروی یک تهران و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز حضور دارند.



این رقابت ها در مرحله نخست از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و در گروهی که تیم بانوان هیئت بدمینتون استان قم حضور دارد با توجه به اینکه تیم های مطرحی همگروه این تیم هستند، بانوان بدمینتون باز قمی در گام نخست نتایج خوبی کسب نکردند.



در هر سه مسابقه از دور نخست مرحله گروهی رقابت های این فصل لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاه های کشور در گروه نخست مقدماتی، تیم بدمینتون بانوان قم در مقابل رقبای خود نتیجه را واگذار کرد تا شانس صعود به مرحله بعد را در مراحل بعدی جستجو کند.



از سوی دیگر هفته گذشته سه تیم حاضر در گروه ب لیگ دسته یک بدمینتون بانوان در سالن حجاب مجتمع داراب شهر ساری به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم های پیشگامان قرچک، کلوا مازندران و میرود تهران با کسب 9، 4 و 2 امتیاز در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.



در پایان مرحله نخست از دور رفت رقابت های گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاه های کشور، تیم بدمینتون بانوان پیشگامان قرچک در صدر رقابت های این گروه قرار گرفت تا خود را به عنوان مدعی صعود معرفی کند.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون، سه تیم حاضر در گروه دوم رقابت های لیگ دسته اول بدمینتون بانوان کشور در سالن حجاب مجتمع داراب شهر ساری به مصاف هم رفتند که در پایان تیم پیشگامان قرچک در صدر قرار گرفت.



بر این اساس دور رفت مرحله نخست لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاه های کشور که در دو گروه اول و دوم برگزار می‌شود، در گروه نخست تیم های شیروی یک تهران، فولاد مبارکه سپاهان و نماینده قم حضور دارند که در مجموعه شهید شیرودی تهران به مصاف هم رفتند.



خبر دیگر از رشته ورزشی بدمینتون این است که مسابقات قهرمانی کشور بدمینتون بانوان کشور از امروز در شهر اراک آغاز می شود، رقابت هایی که بیست و یکمین دوره بدمینتون قهرمانی کشور بانوان محسوب شده و با حضور تیم هایی از تمام استانهای کشور تا 30 آذر در اراک به انجام می رسد.

