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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

نیاوند:

تسهیلات خود اشتغالی به حافظان و قاریان برگزیده خراسان رضوی ارائه می شود

تسهیلات خود اشتغالی به حافظان و قاریان برگزیده خراسان رضوی ارائه می شود

تربت جام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی گفت: استانداری تسهیلات لازم برای اشتغال حافظان و قاریان استان در زمینه ارائه وام های خود اشتغالی خارج از نوبت را فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نیاوند در حاشیه سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی با اشاره به همراهی استانداری با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برای ترویج فرهنگ قرآنی در کشور، اظهار داشت: در اتاق معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی به روی قاریان و حافظان قرآنی استان باز است و در این زمینه تسهیلات خود اشتغالی خارج از نوبت برای این افراد در نظر گرفته‌ایم.

وی فعالیت‌های فرهنگی در زمینه قرآن را راهی شایسته در جهت رشد و توسعه فرهنگ قرآنی در استان دانست و افزود : به حافظان و قاریانی که خواهان اجرای فعالیت های فرهنگی هستند استانداری آماده همکاری برای صدور کلیه مجوزهای لازم است.

نیاوند از وجود برنامه‌هایی برای کمک به اجرای مسابقات قرآنی در استان خبر داد و تصریح کرد: مسابقات قرآنی یکی از بهترین حوزه ها برای نشر فرهنگ قرآنی در جامعه مسلمان ایران است.

کد مطلب 1486636

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