معاون وزیر در قامت سرپرست مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادره از سوی دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خطاب به دکتر امامی رضوی آمده است: بیمارستانها مراکز اصلی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات در حیطه دانشگاه هستند و ارتقاء سطح کیفی آنها نه تنها اقدامی موثر در ایجاد رضایتمندی مراجعین به آنهاست بلکه موجب شکوفایی در عرصه آموزش و پژوهشهای بالینی است.

با توجه به نظر ریاست فعلی مجتمع و لزوم تمرکز بیشتر ایشان بر پروژه های کلان دانشگاه در عرصه سلامت و نظـر به تعهد و سوابق ارزشمند در سطـوح مختلف اجرایـی و پیشینه جنابعالی در مدیریت این مجموعه بزرگ آموزشی، پژوهشی و درمانی، بدین وسیله به عنوان سرپرست مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بزرگترین مرکز آموزشی درمانی کشور، بکارگیری روشهای نوین مدیریت و جلب مشارکت اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان زحمتکش این مجتمع در جهت برنامه ریزی های درازمدت برای ساماندهی جدی‌تر خدمات بیمارستان و توجه به اورژانس و ارتقاء خدمات مناسب به بیماران مراجعه کننده و همچنین ایجاد و گسترش سرویسهای تخصصی و فوق ‌تخصصی مطابق با نقشه جامع علمی دانشگاه اقدام فرمائید. ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مجتمع در عین حفظ ماهیت هریک براساس تشکیلات مصوب مجتمع و سیاستگذاری کلی آن برای توسعه قابلیتهای این مرکز منحصر به ‌فرد آموزشی، پژوهشی و درمانی ضروری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی هم اکنون معاون درمان وزارت بهداشت است.

تغییرات پی در پی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به دنبال ماجرای رها سازی دو بیمار در حومه تهران آغاز شد. به طوریکه در اولین واکنش بعد از این ماجرا، ابوالقاسم گرجی به این سمت منصوب شد.

بعد از روی کار آمدن ابوالقاسم گرجی و به فاصله کمتر از یک ماه دکتر مسعود اعتمادیان به این سمت برگزیده شد.