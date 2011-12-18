دیدار استاندار آذربایجان شرقی با رئیس جمهور تاتارستان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که پیش از ظهر یکشنبه در تهران انجام می شود، احمد علیرضابیگی و رستم مینیخانوف در خصوص توسعه روابط فی مابین استان آذربایجان شرقی و جمهوری تاتارستان مذاکره و گفتگو خواهند کرد.

همچنین در ادامه این مذاکرات، هیئتی بلند پایه از جمهوری خودمختار تاتارستان روز دوشنبه هفته جاری برای پیگیری توافقات و بررسی راههای گسترش روابط دوجانبه با مقام های استان آذربایجان شرقی، به تبریز سفر می کند.

ریاست این هیئت را اسکندر مفلیخانوف دستیار ویژه رئیس جمهوری و رئیس بخش روابط خارجی تاتارستان برعهده خواهد داشت.

این هیئت در مدت اقامت یک روزه خود در تبریز ضمن بررسی تحکیم و توسعه روابط دوجانبه و همچنین توافقات پیشین بین این جمهوری و آذربایجان شرقی، از دانشگاه تبریز، شهرک سرمایه گذاری خارجی و چند کارخانه و واحد صنعتی این شهر بازدید خواهد کرد.

این هیئت همچنین درجریان سفر به تبریز با احمد علیرضابیگی استاندار آذربایجان دیدار خواهند داشت.

تاتارستان، یکی از جمهوری‌های خودمختار کشور روسیه، پایتخت تاتارستان شهر قازان است.

این جمهوری مساحت 67.8 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و جمعیت آن حدود 3.8میلیون نفر است که متشکل از اقوام مختلفی چون تاتارها، با ۵۱درصد و روس‌ها با ۴۳ درصد و ارامنه - یهودیان و آذربایجانی‌ها و چواش‌ها و دیگر قومیتهای دیگراست.

در تاتارستان بیش از ۷۰ قوم حضور دارند و زبان‌های روسی و ترکی تاتاری زبان‌های رسمی دولت شناخته می‌شود.