به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه نقد وبررسی فیلم سینمائی "گلچهره" این هفته در سالن شماره 3 پردیس ملت برگزار خواهد شد. دوشنبه 28 آذر ماه ساعت 13 الی 15 نمایش فیلم و سپس در ادامه برنامه جلسه نقد و بررسی" گلچهره" خواهد بود و وحید موسائیان نویسنده و کارگردان این اثر به اتفاق دست اندرکاران پروژه، بازیگران فیلم، منتقدین، خبرنگاران سینمائی و همچنین دیگر علاقمندان به این فیلم در این نشست حضور دارند.

همچنین روایت پشت صحنه فیلم از دیگر برنامه هائی است که برای این نشست پیش‌بینی شده است . فیلم سینمائی "گلچهره" به کارگردانی وحید موسائیان سومین فیلمی است که برای اکران در گروه مخاطب خاص انتخاب گردید و پس از تنظیم تفاهمنامه و عقد قرارداد با تهیه کننده فیلم در جدول اکران قرار گرفت.

"گلچهره" از 23 آذرماه اکران خود را در سینماهای این گروه آغاز کرد و از همان تاریخ نیز دو فیلم دیگر (بدرود بغداد و گلوگاه شیطان) تغئیراتی در سینماهای نمایش دهنده داشتند اما همچنان در چرخه اکران این گروه سینمائی خواهند ماند.

تماشای فیلم در این سانس و همچنین شرکت در جلسه نقد و بررسی فیلم، برای عموم نیز آزاد است و تهیه بلیط جهت سانس مذکور نیاز نمی باشد.

مجری طرح اکران مخاطب خاص ضمن دعوت از خبرنگاران و اصحاب رسانه حضور این عزیزان را در این نشست مغتنم شمرده و انعکاس مطلوب اینگونه جلسات را تلاش در جهت معرفی هر چه بهتر سینمای متعالی می داند .

