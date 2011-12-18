قبولی 100 درصد دانش آموزان یک دبیرستان گرگان در چهار دوره کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، عفت عباسی در این زمینه افزود: آنچه در مورد اهداف رشته علوم و معارف اسلامی بر آن تاکید میشود ایجاد شناخت، نگرش و رفتار مبتنی بر تعالیم اصیل اسلامیی و تاثیر گذاری در جامعه، به عنوان یک فرهیخته فرهنگی و دینی و فراهم ساختن پیش زمینههای علمی، تربیتی و اخلاقی لازم برای ادامه تحصیل و درخشش در حوزههای علمیه و دانشگاهها است.
وی شناسایی و تربیت نوجوانان مستعد و علاقمند به رشته علوم معارف اسلامی، رشد بینش اسلامی، پرورش هویت دینی و تقویت آن، استحکام مکارم اخلاقی و تربیت دینی نسل جوان، پاسخ به نیازها در گرایش دینمداری را از دیگر اهداف این دبیرستان برشمرد.
عباسی تاکید کرد: همچنین زمینهسازی برای پرورش متفکران و محققان اسلامشناس و آگاه به زمان و تربیت نیروی انسانی متعهد و متفکر در حوزه فرهنگ اسلامی برای تصدی مشاغل و مسئولیتهای فرهنگی کشور از دیگر اهداف این دبیرستان است که زمینهساز تحقق سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 در حوزه معارف دینی خواهد بود.
عباسی هدف عمده رشته علوم و معارف اسلامی که به عنوان یک رشته خاص نظری در دوره متوسطه ارائه میشود جذب و تربیت جوانان مستعد و علاقمند به علوم و معارف اسلامی است.
وی با اشاره به آموزشهای خاص این دبیرستان عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با یک پیش زمینه علمی و تربیتی مطلوب، نگرشی واقعی مبنی بر فرهنگ اصیل اسلامی در فرآیند آموزشی برای نیازهای جامعه اسلامی ایجاد کنیم.
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