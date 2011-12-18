قبولی 100 درصد دانش آموزان یک دبیرستان گرگان در چهار دوره کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، عفت عباسی در این زمینه افزود: آنچه در مورد اهداف رشته علوم و معارف اسلامی بر آن تاکید می‎شود ایجاد شناخت، نگرش و رفتار مبتنی بر تعالیم اصیل اسلامیی و تاثیر گذاری در جامعه، به عنوان یک فرهیخته فرهنگی و دینی و فراهم ساختن پیش زمینه‎‎های علمی، تربیتی و اخلاقی لازم برای ادامه تحصیل و درخشش در حوزه‎های علمیه و دانشگاه‎ها است.

وی شناسایی و تربیت نوجوانان مستعد و علاقمند به رشته علوم معارف اسلامی، رشد بینش اسلامی، پرورش هویت دینی و تقویت آن، استحکام مکارم اخلاقی و تربیت دینی نسل جوان، پاسخ به نیازها در گرایش دین‎مداری را از دیگر اهداف این دبیرستان برشمرد.

عباسی تاکید کرد: همچنین زمینه‌سازی برای پرورش متفکران و محققان اسلام‌شناس و آگاه به زمان و تربیت نیروی انسانی متعهد و متفکر در حوزه فرهنگ اسلامی برای تصدی مشاغل و مسئولیت‎های فرهنگی کشور از دیگر اهداف این دبیرستان است که زمینه‌ساز تحقق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 در حوزه معارف دینی خواهد بود.

مدیر دبیرستان علوم‎ و معارف گرگان گفت: با برگزاری جلسات آموزشی در قالب گفتمان‎های دینی می‎توان از گزند جنگ نرم در امان بود.



عباسی هدف عمده رشته علوم‎ و معارف اسلامی که به عنوان یک رشته خاص نظری در دوره متوسطه ارائه می‎شود جذب و تربیت جوانان مستعد و علاقمند به علوم‎ و معارف اسلامی است.



وی با اشاره به آموزش‎های خاص این دبیرستان عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با یک پیش زمینه علمی و تربیتی مطلوب، نگرشی واقعی مبنی بر فرهنگ اصیل اسلامی در فرآیند آموزشی برای نیازهای جامعه اسلامی ایجاد کنیم.