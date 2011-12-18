ابراز علاقه وزیر فرهنگ قطر به گسترش روابط فرهنگی با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، الکواری وزیر فرهنگ، هنر و میراث قطر با حضور در غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه گفت: از حضور ایران در این نمایشگاه بسیار خرسندم و امسال ایران به عنوان مهمان ویژه با دستی پر در نمایشگاه حضور یافته است.

وی اضافه کرد: فرهنگ ایران، فرهنگی بسیار غنی و دارای پیشینه طولانی است و روابط تاریخی قابل توجهی با فرهنگ جامعه عرب دارد.

وزیر فرهنگ، هنر و میراث قطر در ادامه افزود: روابط خوب فرهنگی ایران و قطر نشان‌دهنده روابط سیاسی و اقتصادی مناسب دو کشور است و قطر علاقمند است این روابط به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر بیش از پیش گسترش یابد.

وی با تاکید بر اینکه ایران همه ساله در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه حضور می‌یابد، گفت: ایران امسال مهمان ویژه نمایشگاه دوحه است و با حضوری منظم و کامل به عنوان یکی از برترین غرفه‌های این نمایشگاه محسوب می‌شود و آثاری که در این غرفه ارائه شده است، بیشترین بهره‌برداری را در جهت معرفی فرهنگ به عمل آورده است.

الکواری در ادامه افزود: ما حضور مقتدر ایران در نمایشگاه را خواستار بودیم و خوشبختانه ایران حضوری پربار در این نمایشگاه داشته که مایه خوشحالی است. نکته قابل توجه این است که برخلاف بسیاری از غرفه‌ها که حضوری تجاری در نمایشگاه داشته‌اند، ایران علاوه بر نگاه تجاری، با رویکرد فرهنگی و هنری و معرفی فرهنگ غنی ایران در نمایشگاه حضور یافته است و همانطور که مشاهده می‌کنیم یکی از غرفه‌های پربازدید نمایشگاه به حساب می‌آید.

وی به حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: حضور وزیر ایران در این نمایشگاه نشان‌دهنده دوستی بیش از پیش ایران و قطر و اهتمام ویژه ایران به موضوع کتاب و کتابخوانی است.