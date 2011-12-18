مدرسه بهترین کانون نهادینه کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر است

محمدرضا باقری زادگان در جلسه شورای آموزش و پرورش بخش کهک که با حضور مسئولان و مدیران مدرسه ها و مجتمعهای بخش کهک در سالن همایش های اداره آموزش و پرورش منطقه کهک برگزار شد، با بیان اینکه اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد گناه و فساد جامعه را فرا میگیرد، افزود: با احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بسیاری از مشکلات و معضل های جامعه برطرف میشود.
وی مدارس را بهترین کانون برای نهادینه کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانست و اظهار داشت: یکی از رویکردهای آموزش و پرورش اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بین دانش آموزان است که اداره آموزش و پرورش این بخش با اجرای طرح یاوران معروف در مدارس این منطقه سعی در احیای این فریضه واجب در بین دانش آموزان دارد.
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کهک عنوان کرد: با اجرای این طرح در آموزشگاهها و مدارس مرحله لسانی امر به معروف و نهی از منکر احیا شده و هر موقع دانشآموزان شاهد یک منکر آموزشی یا اخلاقی در محیط مدرسه بودند با مهربانی گوشزد و جلوی آن منکر را میگیرند و در مقابل یک ارزش را ارائه میدهند.
وی افزود: حضور بهموقع در کلاس و پیشرفت تحصیلی، شرکت در نمازهای جمعه و جماعت، احترام به معلم و رعایت عفاف و حجاب از معروف های میان دانش آموزان است.
باقری زادگان در ادامه این جلسه به طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم در مدارس اشاره کرد و گفت: طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم در راستای تحقق منویات آیت الله خامنهای و تأکیدات ریاست جمهوری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم به ادارات آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق ابلاغ شد که ۲ میلیون دانش آموز از سراسر کشور، ۷۳۲ نفر از استان قم و ۴۰۰ نفر از بخش کهک در این طرح شرکت میکنند.
وی طرح ملی نهضت حفظ قرآن را یکی از مصداقهای عینی امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: با اجرای این طرح آگاهی دانشآموزان و فرهنگیان نسبت به نتایج، امتیازات و پیامدهای حاصل از حفظ قرآن کریم بیشتر خواهد شد و آنها با بصیرت به حفظ قرآن خواهند پرداخت.
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کهک در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته دانش آموزان این بخش ۸۶ درصد قبولی در کنکور داشتهاند، افزود: طی ماه آینده طی مراسمی از این دانش آموزان تجلیل به عمل میآید.
باقری زادگان در پایان به مدارس بلا استفاده این بخش در روستاهای امامزاده ابراهیم، ابرجس، شاهزاده ابراهیم و ورجان اشاره کرد و گفت: به زودی وضعیت این مدارس بلا استفاده در منطقه کهک تعیین میشود.
نظر شما