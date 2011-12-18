پرداخت 64.5 درصد از مطالبات پیمانکاران/ ماجرای تغییر مسیر آزادراه شمال

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر درباره طلب پیمانکاران از دولت اظهار داشت: پیمانکاران باید طلبکار باشند و در همه دولتها این عرف است که پیمانکاران از وزارتخانه ها مطالباتی داشته باشند اما اولویت ما کاهش این بدهی هاست.

وی افزود: ما از ابتدای امسال حدود 64.5 درصد از مطالبات پیمانکاران را پرداخت کرده ایم و مابقی را هم می‌پردازیم.

صادقی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص قیمت مقطوع پروژه های راهسازی بیان کرد: اجرای قیمت مقطوع در پروژه راه سازی امکان پذیر است و در دستور کار قرار دارد؛ به همین دلیل در شورای فنی شرکت ساخت بیش از 12 جلسه دراین باره برگزار شده است و به زودی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال می شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل با اشاره به بودجه 91، اظهار داشت: در آستانه ارائه بودجه 91 به دنبال ارائه تبصره هایی به مجلس هستیم که امکان حضور سرمایه گذاران را در بخش ساخت زیربناها فراهم کنیم و در این راستا، به کلیه سرمایه گذارانی که در بخش ریلی و آزادراهی سرمایه گذاری می کنند، تسهیلات ارزان قیمت می‌پردازیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل بیش از 36 میلیارد یورو بسته های متنوع سرمایه گذاری در قالب زیرساختهای ریلی و آزادراهی در معرض عموم قرار داد و تلاش داریم در سالهای آینده بسته های متنوعی را ارائه دهیم تا سرمایه ها به سمت احداث زیر بناها برود.

صادقی در ادامه گفت: به دنبال انتشار اوراق مشارکت هستیم اما برای اینکه استقبال از این اوراق بیشتر شود درخواست دادیم در جلسه شورای پول و اعتبار حضور داشته باشیم تا اصلاحاتی را انجام دهیم.

وی درباره احتمال افزایش قیمت عوارض آزادراهی اظهار داشت: عوارض متناسب با هزینه های یک آزادراه افزایش پیدا می کند و اگر آزادراهی با عوارض کم وجود دارد، به این دلیل است که یا دولت آنها را ساخته و یا اینکه دوران مشارکت بخش خصوصی در آن آزادراه تمام شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل درباره آزادراه تهران- شمال گفت: تغییر مسیر آزادراه تهران- شمال مطرح نیست اما منطقه دو و سه این آزاد راه، مطالعات اولیه آن در 20 سال گذشته انجام شده و مطالعات آن باید به روز شود، بنابراین قاطعانه نمی توان گفت که مسیر عوض می شود.

وی همچنین گفت: بودجه 91 نسبت به سال 90 پانزده درصد رشد خواهد داشت، البته بودجه این وزارتخانه سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان بوده است.

صادقی درباره توافق با کشور روسیه اظهار داشت: در سفر به روسیه برای ساخت راه آهن آستارا- رشت مذاکراتی انجام و توافق شد که 75 درصد را روسها و 25 درصد را ایران مشارکت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص راه آهن شرق کشور اعلام کرد: عملیات اجرایی پروژه ریلی چابهار- مشهد آغاز شده است و تا سال 91 اعتبار بیشتری را برای آن پیش بینی می کنیم.

وی درباره طرح حرم تا حرم هم افزود: این طرح در محدوده خراسان رضوی، سمنان و تهران در حال انجام است و حدود 100 کیلومتر از آن در مراحل پایانی است.

وی با اشاره به اینکه فردا راه اردبیل -سرچم افتتاح می‌شود، گفت: این راه طول سفر از اردبیل به تهران را 2 ساعت کاهش می دهد.

وی افزود: امسال حدود 450 کیلومتر راه آهن افتتاح می‌شود که تاکنون 250 کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است، ضمن اینکه حدود 400 کیلومتر آزادراه هم افتتاح خواهد شد که تاکنون 246 کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است.

صادقی افزود: 5 هزار کیلومتر بزرگراه هدف گذاری شده بود که تاکنون 2 هزار کیلومتر آن افتتاح شده است. در زمینه راه اصلی هم 3 هزار کیلومتر به بهره برداری می رسد.