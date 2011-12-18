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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

سیدی در گفتگو با مهر:

فرودگاه شیراز تا پایان سال جاری سودده می شود

فرودگاه شیراز تا پایان سال جاری سودده می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرودگاه های استان فارس گفت: در راستای ارتقای سطح عملکرد در فرودگاه شیراز، این فرودگاه تا پایان سال جاری جزو فرودگاه های سودده در کشور می شود.

حمید رضا سیدی در گفتگو با مهر بیان کرد: فرودگاه بین المللی شیراز تا پایان سال جاری به جمع فرودگاه های سود ده خواهد پیوست و همچنین تلاش میکنیم تا پایان سال جاری فرودگاه شیراز را به خودکفایی برسانیم.

وی ادامه داد: برای تلاش در راستای تبدیل شدن فرودگاه شیراز به فرودگاه سود ده اقداماتی از قبیل تلاش برای صرفه جویی بیشترو افزایش پروازها در این فرودگاه صورت گرفته است.

مدیر کل فرودگاه استان فارس اظهار کرد: درصدد هستیم از طریق واگذاری برخی از فرودگاه های استان به بخش غیر دولتی بتوانیم برای فعال سازی این فرودگاه ها در استان اقداماتی را انجام بدهیم.

کمک به فرودگاه لامرد از اعتبارات ملی صورت می گیرد

سیدی بیان کرد: به منظور فعال سازی برخی فرودگاه ها در استان نیاز به ورود کمکهای دولت به این بخش داریم که در همین راستا در برای کمک به فرودگاه لامرد اعتبارات ملی برای آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: فعال سازی فرودگاه شهر جهرم و فسا نیز در دست پیگیریهای لازم قرار دارد تا بتوانیم به زودی شاهد فعالیت های این دو فرودگاه در استان باشیم.

کد مطلب 1486660

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