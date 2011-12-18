ناصر باکیده دبیر دومین جشنواره فیلم های صنعتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره سراسری فیلم های صنعتی(جهش)، با محورهای صنایع سبک و سنگین، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی‌های نو)، فناوری‌های نوین، طرح‌های عمرانی (صنایع راه و ساختمان و سدسازی و...)، خدمات فنی و مهندسی، صنایع کشاورزی، صنعت و محیط زیست، صنعت و فرهنگ، صنعت سینما و جهاد اقتصادی در دو بخش مسابقه و جنبی برگزار می‌شود.

بخش مسابقه (اصلی) شامل مستندهای بلند صنعتی، مستندهای کوتاه صنعتی،‌ مستند داستانی (با موضوع صنعت)، آنونس (تیزرهای تبلیغاتی صنعتی)، نماهنگ (کلیپ‌های صنعتی)، پویانمایی صنعتی، بخش مسابقه ویژه (تولیدی) و بخش جنبی شامل مروری بر فیلم های با ارزش سینمای مستند صنعتی جهان، مروری بر آثار پیشگامان سینما و صنعت در تاریخ سینمای ایران، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با موضوع تولید فیلم‌های صنعتی و نقش آن در توسعه صنعتی کشور، نکوداشت و بزرگداشت پیشکسوتان سینمای صنعتی،‌ تقدیر از سازمان ها و مراکز فعال صنعتی در امر توسعه سینما، نمایشگاه تخصصی عکس‌های صنعتی و نمایش‌های ویژه خواهد بود.

باکیده متولد 1340 در همدان و دارای مدرک کارشناسی مدیریت اداری است. او دارای بیش از 23 سال سابقه مدیریت درعرصه سینما از جمله، مدیرعاملی انجمن سینمای جوانان ایران، دبیری جشنواره فیلم کوتاه تهران، عضو شورای نظارت بر آثار ویدئویی معاونت سینمایی، مدیریت تولید و پشتیبانی و فنی در سینما، مدیر دفاتر استان تهران سینمای جوان، مؤسس انجمن سینمای جوانان سنندج، فعال در عرصه فیلمسازی آثار مستند و کوتاه، تهیه‌کننده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین مؤسس اتحادیه فیلمسازان کوتاه مسلمان است.