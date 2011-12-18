به گزارش خبرگزاری مهر، مبانی سرود و همخوانی، صداشناسی، موسیقی، شعر و نحوه تشکیل و تمرین گروه‌های دانش‌آموزی با حضور دکتر مجید عسگری ـ استاد دانشگاه در حوزه هنری استان البرز بررسی می‌شود.

اسماعیل آجرلو، معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز گفت: این کارگاه با حضور مربیان پرورشی مدارس استان البرز تشکیل شده و ایجاد زمینه برای راه‌اندازی گروه‌های حرفه ای سرود و همخوانی در مدارس و شرکت آنها در جشنواره‌های مختلف، بالاخص جشنواره سرود پایداری از اهداف برگزاری آن است.

معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز با بیان اهداف دیگر این کارگاه ادامه داد: ارتقاء سطح مهارت‌های هنری معلمان و مربیان پرورشی و ایجاد زمینه برای تولید محصولات فاخر هنری در مدارس از دیگر شاخصه‌های برگزاری این دوره تخصصی است.

آجرلو بیان کرد: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی پس از طی 24 ساعت آموزش تخصصی و کاربردی از سوی حوزه هنری استان البرز و اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گواهی شرکت در دوره اخذ می‌نمایند.

اولین جلسه این کارگاه روز سه‌شنبه 29 آذرماه از ساعت هشت تا 13 در سالن اجتماعات حوزه هنری البرز برگزار و تا چهار هفته ادامه دارد.

