به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان فرصت داشتند در مرحله تکمیل ظرفیت دوره دکتری نیمه متمرکز سال 90 تا 5 کد رشته را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

افراد مجاز برای مرحله مصاحبه در نیمه اول دی ماه معرفی می شوند و پس از آن دانشگاهها به مدت 20 روز فرصت دارند که مراحل مصاحبه را به انجام برسانند.

نتایج نهایی نیمه دوم بهمن ماه منتشر می شود و پذیرفته شدگان نهایی به دانشگاهها معرفی خواهد شد. البته دانشگاهها در اعلام نیمسال پذیرش و اعلام حدنصاب لازم در مرحله شفاهی اختیار دارند.

به گزارش مهر، آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 90 در روز 25 فروردین سال 90 برگزار شد و پس از اعلام نتایج نهایی در شهریورماه، بر اساس تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرحله تکمیل ظرفیت برای آن درنظر گرفته شد.