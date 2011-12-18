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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

وکیلی تأکید کرد:

لزوم انتقال اداره ارشاد شمیرانات به داخل محدوده شهری

لزوم انتقال اداره ارشاد شمیرانات به داخل محدوده شهری

شمیرانات - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات گفت:‌ مکان اداره ارشاد شهرستان در خارج از محدوده این شهرستان واقع شده و همین امر موجب شده تا برخی از انجمنها با توجه به دوری مسافت این اداره، موفق به گردهمایی نشده و منحل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر وکیلی در حاشیه مراسم اختتامیه نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان شهرستان شمیرانات، در جمع خبرنگاران افزود: باید تمهیداتی از سوی مسئولان اندیشیده شود تا اداره ارشاد شمیرانات در داخل این شهرستان مستقر شده و با این اقدام، گامی مؤثر در راه کاهش مشکلات هنرمندان شهرستان برداشته شود.

هنرمندان جوان هنرهای تجسمی حمایت می شوند

وی تأکید کرد: هنرمندان جوان هنرهای تجسمی این شهرستان حمایت می شوند تا به پیشرفت بهتری دست یابند و حمایت از هنرمندان جوان این شهرستان یکی از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی شهرستان شمیرنات بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات  ادامه داد: در برپایی این نمایشگاه سعی شد تا از آثار هنرمندان پیشکسوت و فاخر کمتر استفاده شود تا فرصتی فراهم شده و جوانان بتوانند تواناییهای خود را نشان دهند.

وی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاهها با هدف حمایت از هنرمندان برگزار می شود و در سال جاری برنامه هایی از جمله برپایی کارگاههای تخصصی نیز با هدف حمایت از هنرمندان صورت گرفته است.

کد مطلب 1486670

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