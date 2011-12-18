لزوم انتقال اداره ارشاد شمیرانات به داخل محدوده شهری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر وکیلی در حاشیه مراسم اختتامیه نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان شهرستان شمیرانات، در جمع خبرنگاران افزود: باید تمهیداتی از سوی مسئولان اندیشیده شود تا اداره ارشاد شمیرانات در داخل این شهرستان مستقر شده و با این اقدام، گامی مؤثر در راه کاهش مشکلات هنرمندان شهرستان برداشته شود.

هنرمندان جوان هنرهای تجسمی حمایت می شوند

وی تأکید کرد: هنرمندان جوان هنرهای تجسمی این شهرستان حمایت می شوند تا به پیشرفت بهتری دست یابند و حمایت از هنرمندان جوان این شهرستان یکی از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی شهرستان شمیرنات بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات ادامه داد: در برپایی این نمایشگاه سعی شد تا از آثار هنرمندان پیشکسوت و فاخر کمتر استفاده شود تا فرصتی فراهم شده و جوانان بتوانند تواناییهای خود را نشان دهند.

وی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاهها با هدف حمایت از هنرمندان برگزار می شود و در سال جاری برنامه هایی از جمله برپایی کارگاههای تخصصی نیز با هدف حمایت از هنرمندان صورت گرفته است.