آخرین سرباز آمریکایی هم خاک عراق را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مختلف امروز در گزارشهایی به تکمیل عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق اشاره کرده اند.

بر این اساس، صبح امروز آخرین کاروان از نظامیان آمریکایی با ورود به خاک کویت به طور کامل از عراق عقب نشینی کردند.

خاطر نشان می شود نظامیان آمریکایی روز گذشته (جمعه) آخرین پایگاه نظامی را نیز تحویل نیروهای عراقی دادند. این در حالی است که باقی ماندن 15 هزار کارمند در سفارت آمریکا درعراق مسئله ای است که هشدار مقامات سیاسی و مراجع دینی عراق را در پی داشته و آنان معتقدند واشنگتن با این اقدام مسائل و طرح دیگری را دنبال می کند.