به گزارش خبرگزاری مهر، علی تهرانی مقدم با اعلام این خبر افزود: در این دوره با برنامه ریزی های انجام گرفته و با اعلام آمادگی 5 استان اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، فارس و گیلان، اکران آثار برتر سینمای اخلاق در اسفند ماه سال جاری به طور همزمان به همراه استان تهران برگزار خواهد شد.

تهرانی با اشاره فعالیت کمیته استانی در جشنواره گفت: کمیته استانی در این دوره از جشنواره آغاز به فعالیت کرده است و با برنامه ریزی های مدونی که صورت گرفته تلاش خواهد شد با همکاری حوزه های هنری و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دراین دوره شاهد برگزاری اکران همزمان در استان های دیگر باشیم.

وی با اشاره به بررسی اکران در چند استان دیگر گفت: برگزاری اکران در استان‌های دیگر با اعلام آمادگی این استان‌ها میسر خواهد بود و کمیته استانی هشتمین جشنواره فیلم 100 از اعلام آمادگی سایر استان‌ها به‌منظور اکران هم‌زمان فیلم‌های جشنواره استقبال می‌کند.



هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های 100 ثانیه‌ای، با شعار سینمای اخلاق، به همت حوزه هنری استان تهران و با مشارکت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، رادیو اینترنتی ایران‌صدا، شبکه سه سیما، شهرداری تهران، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، شبکه ifilm ، شبکه جهانی جام جم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 4 و 5 اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.



