به گزارش خبرنگار مهر، مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان پیش از ظهر یکشنبه در این نشست، برنامههای آتی شورای هماهنگی روابط عمومیها از جمله دومین جشنواره روابط عمومیهای برتر استان و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی را بررسی و در خصوص آنها تصمیمگیری کردند.
سخنران ویژه این نشست مدیرکل سیاسی نهاد ریاست جمهوری بود.
در نشست فصلی روابط عمومیهای استان همچنین گزارشی از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت در استان ارائه شد.
شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان به منظور ایجاد انسجام، اتخاذ شیوه های مناسب و هماهنگی در امور اطلاع رسانی و ایجاد وحدت رویه با حضور کلیه مدیران روابط عمومی دستگاه های استانی و فرمانداری ها از آذر ماه سال گذشته تشکیل شده و وظیفه هماهنگی اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی را در استان به عهده دارد.
نشستهای فصلی این شورا هر سه ماه یک بار با هدف بررسی برنامهها و ارائه گزارش عملکرد با حضور تمامی اعضا برگزار میشود.
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