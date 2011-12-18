مسئولین فضا را برای مشارکت گروه های سیاسی در انتنخابات ایجاد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،متن بیانیه ای پایانی سومین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در سال 1390 به شرح زیر است:
در سالروز شهادت آیتالله مفتح هستیم، سنبلی برخاسته از حوزه علمیه که به دست کوردلان فریب خورده در بستر شوم شیطانی مادیتگرایی غرب به ملااعلی شتافت و خون مطهرش وحدت حوزه و دانشگاه را امضا کرد. وحدتی که اگر بدور از شعارزدگی باشد ضامن تداوم انقلاب اسلامی و شکفتن جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف و در راستای تحقق اسلام ناب محمدی خواهد بود، چراکه حوزههای علمیه محل اتصال عقل به منابع وحی، به عنوان پایگاه اسلام اصیل فقاهت و بیانگر فرهنگ اسلامی واستخراج کننده احکام الهی است از سوی دیگر دانشگاه محل شناخت موضوعات برخاسته از نیازهای علمی و تخصصی جامعه میباشد و پیشگام در پیگیری مطالبات بر حق ملت از حاکمیت، که باید نیروهای متعهد و متخصص را تربیت نماید.
وحدت این دو ضربه کوبندهای بر نقشه چندساله استعمارگران خواهد ساخت چرا که جدا پنداشتن این دو از توطئههای شوم وحساب شده استعمارگران غربی برای حاکمیت فرهنگی خویش بر کشورهای اسلامی خواهد بود و بدانیم اسیبی که در طول تاریخ این دو نهاد را تهدید میکند فاصله گرفتن از مردم و مطالبات ایشان است و قطعا یکی از دلایل محقق نشدن وحدت حوزه و دانشگاه ضعف فکری و ساختاری هر دو نهاد میباشد، دانشگاه امروز بیشتر شبیه نمایشگاهی است که تولیدات پوسیده غرب را به خورد دانشجو میدهد و از آنها شبه دانشجویانی با اداهای روشنفکرانه میسازد و حوزههای ما نیز بدون در نظر گرفتن تجرییات عقلانی و حجم زیاد اطلاعات جاری در اذهان جوانان، افکاری ناهمگون در اختیارشان میگذارد.
ساختن دانشگاه اسلامی از اساسیترین اهداف وحدت حوزه و دانشگاه است، تدوین علوم انسانی اسلامی باید از متن کتاب و سنت صورت پذیرد و جز این، معجونی التقاطی با افکار و اندیشههای وارداتی خواهد بود از این رو این امر به عهده متخصصان آگاه و آشنا و معتقد به فقه پویا یعنی فقهای دینشناس حوزه و روحانیون است، از مدرسین متعهد و متخصص حوزه علمیه و به خصوص حوزه علمیه قم میخواهیم تا در این امر مهم و حیاتی بیش از پیش مشارکت نمایند و با اساتید متعهد و متخصص دانشگاهی همکاری نمایند.
با توجه به اهمیت و عظمتی که این مساله دارد تلاشهای صورت گرفته در این جهت نه تنها کافی نبوده که حتی بروز و ظهوری نداشته است.
به فرمان رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی و امام خامنهای و با تاسی از بزرگانی چون شهید آیت الله مفتح حوزه و دانشگاه دست اخوت و همکاری به معنای واقعی به هم داده و این هدف الهی را تحقق بخشند و با فرارفتن از شعارها کار مشترک را بر مبانی اسلامی شروع کنند.
- ما آرامانگرایی واقعبینانه توامان با عقلانیت و شجاعت را در اهداف، وجه مشترک حرکت دانشجویی میدانیم و هیچ گونه معامله و مماشات را بر سر اهداف خویش بر نمیتابیم، و هرگونه سکوت مصلحتاندیشانه در مقابل خطاها و کج رویها را از مصادیق مسامحه میدانیم، سیاست ابزاری برای رسیدن به کمال الهی و جهت اصلاح زیرساختهای جامعه اسلامی ایران است و اعلام میکنیم که دانشجوی ایدهآلگرا، سیاست را، ابزار و وسیلهای میداند، برای محقق شدن اهداف نظام متعالی جمهوری اسلامی، و با هرگونه سیاستی که خود هدفی برای کسب وجه و قدرت و تطمیعهای مختلف است مخالفت مینماید.
به نظر میرسد بعد از سه دهه از انقلاب اسلامی تنها دانشجویان و طلابند که میتوانند با نگاه فراجناحی در حل مسائل جامعه شرکت نمایند.
- به فعالین دانشجویی توصیه میکنیم که در شناخت مقتضیات زمان کوشا باشند تا دچار غفلت و عقبماندگی نشوند، ضمن بهرهگیری از تجربیات پیشین و درک وضعیت کنونی کشور ملاحظات آینده را در نظر بگیرند و اخلاق سیاسی و هنجارهای اخلاقی را در روابط و مناسبات فعالیتهای خود به کار بندند و در ارتقای ارزشهای اخلاقی به ویژه در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی پیشگام باشند و با حفظ حریت و آزادگی خویش با تاکید بر مواضع آرمانخواهانه و استقلالطلبانه تسلیم فشارهای پیدا و پنهان و در خوش بینانهترین حالت رودروایستیها نگشته و این ننگ را نپذیرند که جریان همیشه بیدار دانشجویی به شاخه گروهک، حزب یا جریانی وابسته گردد. چه نامش اصولگرا باشد یا اصلاحطلب یا هر جریان نوظهور دیگر، و بیش از گذشته به مطالبه عدالت در عرصههای مختلف از جمله فرهنگ سیاست و اقتصاد بپردازند و از مصلحتاندیشی فرضی و خود ساخته خود را دور کنند و مصلحت حقیقی نظام را به دلیل منافع گروه و جناحی ذبح ننمایند.
- ما نقد را یکی از موثرترین ابزارهای اصلاح و بهبود خود و جامعه میدانیم معتقدیم نقدپذیری همه عرصههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و در یک کلمه حکومت را فرا میگیرد و هیچ نهادی از دایره نقد پذیری بیرون نمیماند مگر آنکه تباهی و فساد خویش را رقم زند و همچنین اعلام میکنیم با ذهنیت بدبینانه و هنجارگریز کسانی که نقد را با نفی یکی گرفته و به جای اصلاح به تخریب سوق مییابند، مخالفت کرده، پرهیز میکنیم و پرهیز میدهیم.
- از نهادهای مربوطه در امر انتخابات مجلس شورای اسلامی میخواهیم فضا را برای مشارکت همه گروههای سیاسی در چارچوب نظام ایجاد کنند و پیشاپیش با تدبیر خویش از سوء استفاده جریان فتنه و انحرافی برای ایجاد اغتشاش و درگیر کردن مردم به مسائل حاشیه و خارج از مطالبات حقیقی و مطامع خود جلوگیری نمایند و بدانند هر گونه اهمال در امنیت کشور و عدم برگزاری انتخابات پرشور را، دانشجویان و مردم نخواهند بخشید و این تنها سبب بیاعتمادی اقشار مختلف خواهد شد.
- اصحاب رسانه را به تقوای الهی در همه برهههای مختلف دعوت میکنیم و از اهل فن میخواهیم تا برای رسانه تعریفی اسلامی بومی ارائه دهند تا مسیری را که رسانههای ما طی میکنند همانند غرب نباشد که برای رسیدن به هدف از هر وسیلهای استفاده نمایند، و به نظر میرسد اخلاق در رسانه باید بازنگری گردد، و حقطلبی و حقیقتگویی محوریترین اصل فعالیت رسانه باشد نه منافع احزاب و گروههای مختلف بدون در نظر گرفتن صداقت و صراحت، چه اینکه رسانه همانند پیامبری است که بیش از هر کس در مقابل خداوند مسوول است و باید پاسخگو باشد.
ما اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور با مردم و دانشجویان پیش از همه با خدای خویش عهد میبندیم که منافع اسلامی و ملی کشور و مجموعه دفتر تحکیم وحدت را به منافع فردی و نیز گرایشهای سیاسی و فکری خویش مقدم شماریم، و همت خویش را در تحقق آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و امام خامنهای به کاربندیم.
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