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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سایت های تلفن همراه خرم آباد به روزرسانی شد

سایت های تلفن همراه خرم آباد به روزرسانی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان لرستان از تجهیز سایت های تلفن همراه خرم آباد به تجهیزات جدید و به روز خبر داد.

مصیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شرکت مخابرات استان در راستای ارتقا کیفیت شبکه تلفن همراه استان اقدام به تجهیز کردن BTS های تلفن های همراه به نسل جدید تجهیزات کرده است اظهار داشت: عملیات اجرایی این عملیات از مهر ماه امسال آغاز شده است.

وی با بیان اینکه طراحی، تعمیر و تهیه تجهیزات این پروژه پیش از آغاز عملیات اجرایی آن تهیه شده بود یادآور شد: با اجرای این طرح BTSهای تلفن های شهر خرم آباد و جاده های پیرامون آن با نسل جدید تجهیزات جایگزین می شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با بیان اینکه طی این طرح سرویس های با پهنای باند بالا به مشترکان ارائه می شود افزود: 80 درصد عملیات اجرایی این پروژه انجام شده است و کار آن ظرف هفته آینده به پایان می رسد.

وی با اشاره به اینکه یک پروژه دیگر به صورت پایلوت برای ارتقا کیفیت مکالمات را آغاز کرده ایم ادامه داد: با اجرای این پروژه سیستم انتقال تمام BTSهای خرم آباد از طریق فیبر نوری خواهد بود.

قبادیان با بیان اینکه این پروژه به ارتقا کیفیت شبکه ارتباطی کمک می کند یادآور شد: در مسیرهایی که سیستم انتقالی فیبر نوری اجرا شده امکانات لازم برای مجتمع های اداری، مسکونی و تجاری فراهم شده است که در آینده مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.

کد مطلب 1486681

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