ورزش پهلوانی و زورخانه ای در اقلیم کردستان عراق احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان ورزش آذربایجان غربی متشکل از هیئت سه نفره جهت توسعه ورزش پهلوانی وزورخانه ای و مراودات ورزشی با اقلیم کردستان عراق در جریان دیدار با مسئولان ورزش و فرهنگ این اقلیم، هر دو طرف به دلیل داشتن مشترکات دینی و فرهنگی و قومیتی علاقه مندی خود جهت توسعه تعاملات ورزشی را خواستار و با برگزاری مسابقات و تبادل اطلاعات، احیا ورزش پهلوانی و زورخانه ای با احداث زمین مناسب در منطقه اربیل عراق موافقت شد.

اعزام ورزشکاران باستانی کار آذربایجان غربی و استان کردستان جهت ترویج و گسترش ورزش پهلوانی و زورخانه ای به اربیل عراق نیز از دیگر توافق انجام شده در جریان این دیدار بود.

پیگیری و اجرایی شدن پروتکل امضا شده فی ما بین مسئولان اربیل عراق با اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی، پس از سال میلادی 87 از اهداف سفر نمایندگان ورزش آذربایجان غربی به اربیل بود.

در راستای این دیدار نیز هیئت ورزشی 20 نفره متشکل از مسئولان ورزشی و فرهنگی اقلیم کردستان عراق در خصوص اجرایی شدن مصوبات این دیدار و بازدید از اماکن ورزشی به آذربایجان غربی سفر می کنند.

آذربایجان غربی در شمال غربی ایران بیش از 890 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان داشته که از طریق مرز رسمی تمرچین پیرانشهر با اقلیم کردستان مراودات اقتصادی دارد.