50 درصد کارمزد تسهیلات به صنعتگران سیستان و بلوچستان پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یعقوبی ظهر یکشنبه اظهار داشت: با برگزاری جلسات متعدد با معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان، پرداخت این میزان کارمزد به صنعتگران مورد پیگیری قرار گرفت.

وی گفت: بر همین اساس مقرر شد 50 درصد کارمزد تسهیلات دولت به صنعتگران مستقر در شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان در بودجه سال 91 استان منظور شود.

وی هدف از پرداخت 50 درصد کارمزد تسهیلات به صنعتگران را حمایت، جذب سرمایه گذار و ایجاد مشوق های لازم در بخش صنعت سیستان و بلوچستان عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: چنانچه سرمایه گذاران قصد سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان را داشته باشند به جز شهرک صنعتی زاهدان، باقی شهرک ها و نواحی صنعتی مشمول 10 سال معافیت مالیاتی خواهند بود.