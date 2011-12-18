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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

برگزاری 52‏امین جلسه فعالیتهای قرآنی و عترت دانشگاهها

برگزاری 52‏امین جلسه فعالیتهای قرآنی و عترت دانشگاهها

پنجاه و دومین جلسه شورای راهبردی هماهنگی فعالیت های قرآنی دانشگاه های کشور 28 آذرماه به میزبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزارمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل ازمرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (ماوا)، ، استماع گزارش ، برگزاری 26 امین جشنواره ملی قرآن دانشجویان که از اول تا چهارم آذرماه سال جاری در مشهد مقدس و به میزبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزارشد، بررسی گزارش کمیته نظارت بر26‏امین جشنواره که از سوی شورا موظف به بررسی، ارزیابی سطح کمی و کیفی این جشنواره است و سپس انتخاب میزبان 27‎امین جشنواره ملی قران دانشجویان  با رای اعضای شورا از جمله اقدامات این جلسه خواهد بود.

براساس این گزارش ، دستگاه هایی که تقاضای میزبانی این جشنوراه را دارند،دانشگاه علوم و معارف قران کریم و اوقاف و سلازمان بسیج دانشجویی کشورهستند.

‌آخرین دستور جلسه بررسی طرح برگزاری کرسیهای آزاداندیشی قرآنی در دانشگاه ها خواهد بود.

کد مطلب 1486690

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