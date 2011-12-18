پروژه ممیزی مراتع در 70 هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی صابری اظهار داشت: سطح 20 هزار هکتار از مراتع میانبند بهاره و مراتع ییلاقی استان از ابتدای سال جاری تا کنون ممیزی شده است.

وی با تاکید بر این نکته که، مراتع در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش‌، تنظیم گردش آب در طبیعت‌، تأمین علوفه مورد نیاز دام‌، تولید محصولات دارویی و صنعتی‌، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری نقش اساسی دارند، تصریح کرد: مدیریت مرتع، تعیین زمان چرا‌، رعایت تعادل دام و مرتع و حد بهره برداری مجاز گیاهان از مهمترین اهداف اجرای این پروژه است.

صابری همچنن یادآورشد: 25 درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید علوفه و 75 درصد آن مربوط به ارزشهای زیست‌ محیطی است که در همین راستا حفظ، احیا، توسعه و بهره‌ برداری از مراتع بیش از آنکه از دیدگاه تعلیف دام دارای اهمیت باشد از نظر زیست‌محیطی ارزشمند هستند‌.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در ادامه اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون پروژه ممیزی مراتع به منظور حفظ آب و خاک اراضی منابع طبیعی در 17 سامان عرفی در سطح شهرستانهای جاجرم، مانه سملقان، شیروان و فاروج اجرا شده است و پرونده ها به منظور تایید و صدور پروانه مرتعداری به اداره کل استان ارسال شده اند.

