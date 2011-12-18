مناسبتی به نام «هفته پژوهش» نداریم

منصور واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: مناسبتی به نام «هفته پژوهش» وجود خارجی ندارد و ما هم در شورای فرهنگ عمومی کشور یا شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین چیزی را به تصویب نرسانده‌ایم.

وی افزود: ما تنها «روز پژوهش» داریم که برنامه‌های مربوط به آن از سوی سازمان‌های مختلف در 23 آذر هر سال برگزار می‌شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در پاسخ به این سوال که «با این اوصاف موضع این شورا نسبت به برنامه‌های مختلفی که از سوی سازمان‌ها و به همین مناسبت در سراسر کشور برپا می‌شود، چیست؟» گفت: ما مخالفتی با این مسائل نداریم و از آنها تشکر هم می‌کنیم ولی نمی‌شود همینطوری یک مناسبت روزانه را به یک مناسبت یک هفته‌ای افزایش دهیم.

منصور واعظی تاکید کرد: تمامی مناسبت‌هایی که در کشور از آنها یاد می‌شود یا از سوی سازمان‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی و سیاسی به نام آنها برنامه برگزار می‌شود، باید مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور باشد و در تقویم هم بیاید.

این در حالی است که هر ساله معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، برنامه‌های مختلفی را از 22 تا 28 آذر و تحت عنوان «هفته پژوهش» در کشور برگزار می‌کند.

