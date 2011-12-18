شهروندان باغستان صاحب سامانه 137 شدند

محمدصادق کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور شناسایی و رفع مشکلات شهروندان در بخشهای مختلف شهری به خصوص خدمات شهری، فضای سبز، رفت و روب معابر و ....این شهرداری اقدامات لازم را برای راه اندازی سامانه 137 انجام داد.

وی افزود: با راه اندازی این سامانه شهروندان توانستند طی تماس با شماره 137، مشکلات خود را در بخش شهری در ابعاد مختلف با مسئولان شهرداری مطرح کنند.

این مسئول عنوان کرد: مسئولان با دریافت مشکلات شهروندان، با ارجاع به سازمان، معاونت و یا منطقه مربوطه، در اسرع زمان اقدامات لازم را برای رفع مشکل آنها انجام می دهند.

کولیوند اعلام کرد: مسئولان مستقر در مرکز 137 با دریافت مشکلات شهروندان به طبقه بندی آنها می پردازند.

شهردار باغستان یادآور شد: توسعه فضای سبز، جمع آوری خاک و نخاله، رفت و روب معابر، هدایت آبهای سطحی، آسفالت معابر و ... از جمله مشکلات شهروندان است که با راه اندازی این سیستم به صورت ویژه رسیدگی می شود.