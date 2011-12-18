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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

حسینی در گفتگو با مهر:

برخورد با تخلفات رانندگی در لرستان افزایش یافت/ نبستن کمربند در رتبه اول

برخورد با تخلفات رانندگی در لرستان افزایش یافت/ نبستن کمربند در رتبه اول

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان از افزایش برخورد با تخلفات راهنمایی رانندگی در این استان خبر داد و گفت: بیشترین تخلفات رانندگان مربوط به نبستن کمربند است.

سرهنگ پرویز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تعداد تصادفات درون شهری 20 درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: در هشت ماهه اول امسال میزان تلفات تصادفات درون شهری 14 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه تعداد مجروحان تصادفات رانندگی درون شهری 6 درصد کاهش داشته است اظهار امیدواری کرد که با اجرای قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی شاهد کاهش بیشتر تصادفات و تلفات رانندگی باشیم.

وی با اشاره به اینکه 200 هزار وسیله نقلیه سنگین، سبک و موتور سیکلت در سطح استان وجود دارد یادآور شد: ماهانه 800 تا هزار خودرو در مرکز شماره گذاری خرم آباد شماره گذاری می شوند.

سرهنگ حسینی در ادامه با بیان اینکه بیشترین تخلفات رانندگان مربوط به نبستن کمربند است افزود: توقف دوبله و توقف در مکان مطلقا ممنوع جایگاه دوم و تخلفات حادثه ساز در رتبه سوم بیشترین تخلفات رانندگان استان لرستان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در کل جرایم 4 درصد افزایش برخورد با تخلفات را داشته ایم یادآور شد: در هشت ماهه اول سالجاری 11 درصد افزایش جریمه داشته ایم.

کد مطلب 1486698

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