کانون اصلاح و تربیت ویژه دختران در سیستان و بلوچستان راه‌ اندازی می‌‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مرزیه ظهر یکشنبه اظهار داشت: با هدف ارتقا توانمند سازی شخصیتی و ارائه خدمات مطلوب و مناسب آموزشی، فرهنگی و اشتغالزایی با همکاری و حمایت مالی انجمن حمایت از زندانیان زاهدان و برنامه ریزی و پیش بینی امکانات و فضای مناسب فیزیکی و نیروی انسانی توسط اداره کل زندان های استان، برای اولین بار در سطح سیستان و بلوچستان کانون اصلاح و تربیت ویژه دختران راه اندازی می شود.

مدیر کل زندان های سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به اینکه خانواده مددجویان دغدغه و هدف اصلی انجمن حمایت از زندانیان هستند، گفت: در راستای تقویت و توانمند سازی فرهنگی، شخصیتی و آموزشی خانواده های مددجویان باید با همکاری نهادها و ارگان های حمایتی جامعه، بسته های حمایتی تدوین و برنامه ریزی شود.

علیرضا بابایی افزود: باید نگرش و بینش اصلاحی و تربیتی محور مرکز بسته های حمایتی شود و در صورت اجرای طرح فوق شاهد پیشگیری و بروز آسیب های اجتماعی و توانمند سازی خانواده مددجویان خواهیم بود.