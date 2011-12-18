بهرام اولیکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرما و گرمای هوا به مرور زمان سبب بروز این حادثه شده و ما در قوس گنبد یک نقطه با نام شکرگاه داریم که دقیقا همین شکرگاه گنبد ریزش کرده است.

این مرمتگر بناهای تاریخی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: شکرگاه جایی است که رانش گنبد در آن نقطه ایجاد می‌شود و همین نکته باعث ریزش کاشیها شده است.

اولیکی با اشاره به اینکه در بارشهای اخیر باران به زیر کاشیها نفوذ کرده، ادامه داد: پس از این بارشها هوا نیز سرد شد که در نهایت این سرمای هوا باعث یخ بستن آب در زیر کاشیها را ایجاد کرده و زمینه سقوط کاشی‌ها را فراهم کرد.

این استادکار و مرمتگر بناهای تاریخی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در هر صورت این موضوع قابل حل است و با مرمت مرتفع می‌شود اما باید مرمت گنبد را دست اهل فن آن سپرد.

اولیکی یادآور شد: برای مرمت بناهای تاریخی کار را باید به اساتید داد که برای آنها مرمت بناهای تاریخی موضوعی مهم باشد و تنها برای کسب درآمد بناها را مرمت نکنند.