هیئت رزمندگان جویبار در آستانه کسب قهرمانی فوتبال قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای این هفته که به صورت همزمان در شش شهر مازندران برگزار شد، تیم فوتبال هیئت رزمندگان جویبار مقابل میهمان خود، تیم قعرنشین دریای بابل به تساوی یک بر یک رسید و با 43 امتیاز جایگاه خود در صدر جدول رده بندی مسابقات را حفظ کرد.

دریای بابل با کسب این تساوی 21 امتیازی شد و در رده یازدهم جدول رده بندی باقی ماند.

تیم شهید کریمی جویبار، در دیگر دیدار حساس این هفته با نتیجه چهار بر سه مقابل میهمان سقوط کرده خود تیم استعدادهای درخشان آمل به برتری رسید و به لطف شکست دیگر تیم های مدعیبا 40 امتیاز به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد.

مقاومت شهدای کوتنا که تا هفته های گذشته با اقتدار در صدر جدول رده بندی حضور داشت با قبول شکست های پیاپی از صدر جدول فاصله گرفت.

این تیم در دیدار روز گذشته با نتیجه دو بر یک از میزبان خود تیم بازرگانان چالوس شکست خورد و با 38 امتیاز به رده چهارم جدول سقوط کرد.

در دیگر دیدارهای این هفته تیم مقیم داماش کوتنا و استقلال لموک قائم شهر به تساوی رضایت دادند و شهدا ساری با نتیجه سه بر دو از سد وحدت شهروند فریدونکنار گذشت.

در این هفته دیدار تیم های شهدا بابلسر و علوم پزشکی ساری برگزار نشد و شهرداری سرخرود با قرعه استراحت روبرو شد.