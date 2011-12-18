تلاش محققان برای کسب اطلاعات چاههای نفتی/ مدیریت پسماند جزیره خارک

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید قاضی مغربی پیش از ظهر امروز یکشنبه افزود: بر اساس رویکرد جهاد دانشگاهی در زمینه ایجاد رشته های میان رشته ای اقدام به بازنگری برخی از گروههای آموزشی و پژوهشی شد این امر منجر به ایجاد 15 گروه پژوهشی جدید و تغییر نام یافته شد.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با اشاره به فعالیت های پژوهشی این نهاد، اظهار داشت: تاکنون 372 طرح به تصویب رسیده است ضمن آنکه 408 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته و 723 طرح در حال اجرا است.



وی اجرای تحقیقات کاربردی را از اهداف جهاد دانشگاهی دانست و یادآور شد: در این بخش موفق به اجرای 13 طرح تحقیقاتی با ارزش 6.5 میلیارد تومان به تصویب رسید که از آن جمله می توان به تدوین راهکارهای تولید انسولین انسانی نوترکیب، طراحی تفصیلی سامانه کار در حوزه صنعت و معدن و دستیابی به دانش فنی تولید سیمان نسوز اشاره کرد.



اتصال شبکه آزمایشگاهی جهاد به شبکه شاعا



معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با اشاره به اقدامات این نهاد در حوزه طرحهای راهبردی، خاطر نشان کرد: در این راستا 13 طرح پژوهشی با ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری به ارزش 1.6 میلیارد تومان به امضا رسید.



وی ادامه داد: این طرحها شامل مواردی چون تولید فاکتور رشد، خرید دستگاه اولترا سانتریفیوژ، ایجاد خط تولید کپسول ژلاتینی، درمان بیماری سرطان سینه و تشخیص زود همگام سرطان تخمدان و سینه می شود.



قاضی مغربی از راه اندازی شبکه آزمایشگاهی خبر داد و اضافه کرد: این شبکه یک شبکه آزمایشگاهی تخصصی است که در نهایت به شبکه آزمایشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متصل خواهد شد.



اجرای پروژه های تقاضا محور



معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، اجرای پروژه های تقاضا محور را از دیگر زمینه های فعالیت های پژوهشی این نهاد نام برد و اظهار داشت: به منظور رفع نیازهای کشور در سال گذشته 10 طرح به ارزش 2 میلیارد تومان با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به امضا رسید.



وی ادامه داد: این طرحها شامل ممیزی شرکتهای صنعتی استانهای مازندران و خراسان شمالی، ارائه دانش فنی اسید آمینه "میتونین" (برای تولید خوراک دام)، افزایش راندمان زغال شویی طبس، طراحی و ساخت سیستم جامع کنترل تردد و طراحی و ساخت سیستم مدیریت هوشمند خانه می شود.



ورود جهاد دانشگاهی به ایجاد کسب و کارهای کوچک



معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با بیان اینکه طرحهایی در قالب ایجاد کسب و کارهای کوچک از سوی جهاد دانشگاهی اجرایی شده است، یادآور شد: 9 طرح با تمرکز بر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به ارزش 12 میلیارد تومان در حال اجرا است که از آن جمله می توان به اجرای طرح مدیریت پسماند جزیره خارک، طراحی دستگاه SCR برای دکلهای حفاری، طراحی مفهومی و تعمیرات در واحدهای "آب تیمور" به منظور کاهش هیدروژن و سولفید در نفت و تدوین و توسعه نرم افزار سه بعدی مخازن نفتی اشاره کرد.



قاضی مغربی، طراحی و تولید دستگاه لوله مغزی سیار را از دیگر طرحهای در حال تولید این بخش دانست و ادامه داد: لوله های مغزی 3 تا 5 هزار متری قابل انعطاف برای دستیابی به اطلاعات چاههای نفت به کار می رود که دانش فنی آن در اختیار کشور آمریکا است.



مشارکت جهاد در اجرای طرحهای کلان ملی



وی با اشاره به اجرای 3 طرح کلان ملی از سوی جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: این 3 طرح به ارزش 58 میلیارد تومان است که شامل پروژه های ایجاد مجتمع تولید سلول و فرآوردهای بیو لوژیکی، دستیابی به دانش فنی غشا برای تهیه آب شرب و سامانه هوشمند خودرو می شود.



معاون پژوهش و فناوری جها دانشگاهی ادامه داد: در هفته پژوهش قرارداد 8 طرح کلان ملی به امضا رسید که از این تعداد 2 طرح کلان ملی تولید برق و هیدروژن از پسابهای شهری و طراحی و ساخت سامانه جدایش گرادیان بالا برای جدا سازی ذرات مغناطیسی از مواد معدنی با مشارکت جهاد دانشگاهی اجرایی می شود.

تلاش جهاد دانشگاهی در زمینه توسعه صنایع نوین



قاضی مغربی از امضای 4 قرار داد در حوزه های فناوری اطلاعات، برق، مکانیک، لیزر، اپتیک و زیست فناوری خبر داد و گفت: این قراردادها به ارزش 4 میلیارد تومان با سازمان گسترش صنایع ایران به امضا رسید ضمن آنکه 9 طرح به ارزش 12 میلیارد تومان در این حوزه ها به تصویب رسید.



معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، سنتز نانو ذرات آهن، ساخت دستگاه هوشمند تشخیص عیار مواد معدنی، استحصال گالیوم از محلول آلومینیم در صنایع معدنی و تهیه نرم افزار داده های اکتشافی در فضای چند بعدی از جمله این طرحها ذکر کرد.