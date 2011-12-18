توزیع آمپول "ونوفره" ویژه بیماران دیالیزی در داروخانه های هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌دکتر مهدی عبدوس اظهار داشت: آمپول ونوفر به حد کافی توسط شرکت بازرگانی سها کیش تامین و جهت توزیع در اختیار داروخانه‌های هلال احمر در سراسر کشور قرار گرفته است.

وی گفت: داروخانه‌هایی که متقاضی توزیع این آمپول هستند می‌توانند به مراکز پخش سها هلال در مراکز استانها مراجعه کنند.

عبدوس با بیان این مطلب که شرکت بازرگانی سها کیش وابسته به سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر مسئول تهیه و تامین و توزیع داروهای تک نسخه‌ای به صورت موردی و عمده است از آمادگی کامل این شرکت جهت تامین و توزیع تمامی داروهایی که مورد نیاز جامعه است و در فهرست دارویی کشور نیست، خبر داد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی سها کیش تحت پوشش سازمان تدارکات پزشکی همچنین از تامین شیر خشک رژیمی نوترامیژن نوع یک و دو مورد نیاز کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این شرکت به رغم کمبودهای جهانی مبادرت به تأمین این نوع شیر خشک کرده و هیچگونه کمبودی در این خصوص تا پایان سال وجود نخواهد داشت.