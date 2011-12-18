تولید 75 درصد مواد مخدر دنیا در همسایگی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار روز یکشنبه در اختتامیه نهمین جشنواره آثار مکتوب حوزه پژوهش مقابله با مواد مخدر اظهار داشت: بحث مواد مخدر مسئله ای پیچیده و چند وجهی است که مبارزه با آن نیازمند نقشه راه چند بعدی است. کشور ما یک کشور انقلابی است که حرکتی روبه جلو در تمامی حوزه ها پیدا کرده است.



وی با اشاره به تولید مواد مخدر در همسایگی ایران گفت: در همسایگی ما کشورهایی وجود دارند که هفتاد و پنج درصد مواد مخدر دنیا را تولید می کنند. این در حالی است که استعمارگران برای کشورهای در حال توسعه و منطقه در حوزه مواد مخدر نقشه دارند.



دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: بحث بی بند و باری و نقشه کشورهای استعماری پروزه ای جدید برای گرفتن کشورهای منطقه است. ما موقعیت خاصی در منطقه داریم و با توجه به همت جوانان و کمک دولت پیشرفت روز افزونی در مقابله با مواد مخدر داریم.



وزیر کشور با بیان اینکه باید نگاه علمی به مواد مخدر داشت بر همکاری نخبگان برای تدوین نقشه جامع برای مبارزه با مواد مخدر افزود: باید با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی یافته های مبارزه با مواد مخدر را بومی سازی کنیم تا راهکارها براساس هر استان اتخاذ شود.



نجار تحقیقات و پژوهش را محور اساسی و اولویت هر سازمان موفق دانست و تصریح کرد:راهبرد ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز بر همین اساس قرار دارد. دفتر تحقیقات و اموزش این ستاد همکاری نزدیکی با نویسندگان و پژوهشگرانی که در این حوزه فعال هستند دارند.



وی ادامه داد: در راهبرد متوازن ستاد تلاش شده است تا به همه ابعاد پیچیده و چند وجهی مواد مخدر نگاه علمی داشته باشیم. ضمن اینکه باید از آزمایش و خطا دوری کنیم. تحقیقات بنیادی و توسعه ای و کاربردی باید در دستور کار ستاد قرار گیرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر سرمایه گذاری روی برنامه های پیشگیری اجتماع محور اظهار داشت:این برنامه ها نسبت به سایر برنامه هاموفق تر است و باید در دستگاههای متولی نهادینه شود.



وزیر کشور در پایان حوزه های نیازمند پژوهش را مقابله با عرضه،شیوع شناسی اعتیاد،فرایندهای شناختی عوامل اجتماعی و شخصیتی ، الگوهای تغییر رفتار و فرایند رفتاری مرتبط با سلامت عنوان کرد.