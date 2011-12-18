دسترسی به راههای روستایی البرز مناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو با تبریک فرارسیدن هفته حمل ونقل به کارکنان زحمتکش این حوزه در استان البرز اظهار داشت: یکی از اهداف محقق شده در طرح توسعه راههای استان، عملیاتی شدن بسته حمایتی دولت برای راههای ارتباطی استان اعم از بزرگراهها، جاده های اصلی و فرعی، راههای روستایی، تعریض و آسفالت بود که خوشبختانه شاهد رفع بسیاری از دغدغه ها در میان شهروندان البرزی هستیم.



وی افزود: امروز مفتخریم که هیچ راه روستایی با دسترسی غیر مناسب در استان البرز وجود ندارد آن هم درحالی که این مهم طی چند سال اخیر به دست آمده است.



نماینده مردم کرج تصریح کرد: در قالب طرح حمایتی در بخش راههای استان ،19 طرح جامع برای توسعه راههای استان پیش بینی کرده بودیم که خوشبختانه همه پروژه ها در فاز عملیاتی خود در حال اجرا است، یا مراحل مقدماتی خود را طی می کند.

آجرلو با بیان اینکه پشرفت طرح توسعه راههای استان البرز محسوس است، گفت: طرح توسعه راهها در استان البرز، دارای پیشرفتی کاملا محسوس و قابل دفاع بوده که در نتیجه پیگیریهای صورت گرفته محقق شده است.