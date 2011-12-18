ایجاد بازارچه عرضه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی در کشورهای همجوار

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان با اشاره به استفاده از امکانات کشورهای همجوار، در توسعه کشاورزی و درآمدزایی بهتر و بیشتر برای کشور و تولید کنندگان ایرانی، استفاده از امکانات سایر کشورها در تولید محصولات کشاورزی بویژه نهاده های دامی از قبیل جو و ذرت را ضروری دانست و اظهار داشت: بر اساس همکاری های متقابل و مشترک تولید محصولات کشاورزی در دستور کار این صندوق قرار داشته و اقدامات زیر بنایی در این امر، صورت پذیرفته است.

وی همچنین از هماهنگی های بعمل آمده جهت توسعه بخش کشت و صنعت با منابع آبی فراوان در خارج از کشور خبر داده و افزود: برنامه ریزی های لازم برای خرید دو هزار هکتار زمین در خارج از کشور با هماهنگی های لازم تداوم داشته و با همکاری تشکل های کشاورزی بخش خصوصی، نسبت به کشت جو و ذرت در این اراضی اقدام خواهد شد تا در سالهای آتی در تامین نهاده های دامی موثر واقع شود.

محمدیان با اشاره به اراضی مستعد، هموار و خاک حاصلخیز، منابع آب مطمئن و در دسترس و نزدیکی به جاده آسفالته و برق فشار قوی در کشور گرجستان افزود: بر اساس بررسی های انجام گرفته و در چارچوب همکاری های مشترک، توسعه کشت در این کشور، برای طرفین می تواند از نظر اقتصادی و اشتغال زایی حائز اهمیت باشد و با توجه به تفاوت زمان کشت و برداشت در دو کشور، این امر خواهد توانست استفاده از توان تولید کنندگان را برای تولید بیشتر و در آمدزایی بهتر، امکان پذیر کند.

همچنین مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: صندوق می تواند با حمایت مستقیم جهادکشاورزی استان، در سالجاری با توان بیشتر، برنامه ریزی خود را در حمایت از تولید کنندگان بخشهای باغی، دامی و زراعی و صنایع فرآوری وبسته بندی تداوم بخشد.

بشیر جعفری با اشاره به اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی با تحت پوشش قرار دادن بیش از 140 تشکل فراگیر عمده به عنوان سهامداران این صندوق در داخل و خارج از کشور فعالیت می کنند افزود: این صندوق اقدامات اساسی در روند دسترسی به توسعه پایدار را با سرمایه ثابت بالغ بر 60 میلیارد ریال، در استان، تداوم می بخشد.