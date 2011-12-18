نشریه "سلام حبیب خدا" ویژه اصناف در خراسان رضوی توزیع شد

حجت الاسلام محمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: ماهنامه سلام حبیب خدا در تیراژ 40 هزار نسخه ویژه ماه محرم منتشر شده که در میان بازاریان و کسبه استان و برخی از شهرهای خارج از استان مانند بجنورد و کرمان توزیع شده است.

وی در خصوص برخی از موضوعاتی که در ماه محرم به این ویژه نامه اضافه شده است، افزود: شکل صحیح در نحوه عزاداری، اخلاص و عدم اسراف در هیئات مذهبی و پرهیز از کارهای ناشایست در عزاداری از جمله موضوعاتی است که در ماه محرم به شکل ویژه به این ماهنامه اضافه شده است.

کارشناس پژوهش تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: در این نشریه همچنین داستان های کاربردی، احکام بازار، حکایت های جالب و کوتاه، مباحث مربوط به خانواده، رزق و روزی حلال و احکام عمومی قرار دارد.

وی در خصوص اهداف توزیع این ماهنامه بیان کرد: آموزش های مذهبی، دینی و احکام به شکل غیر حضوری به اصناف و بازاریان از جمله اهداف چاپ و توزیع این نشریه را شامل می شود.