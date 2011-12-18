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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

قربانی خبر داد:

دو تکواندو کار نوجوان آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

دو تکواندو کار نوجوان آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت تکواندو آذربایجان غربی از دعوت دو تکواندو کار نوجوان استان به اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی مصر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قربانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سپیده صفری و کمیل دلپاک دو تکواندو شایسته آذربایجان غربی پس از کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور از سوی کادر فنی تیم ملی ایران به این اردوی این تیم دعوت شدند.

وی اظهار داشت: مسابقات آزاد قهرمانی نوجوانان کشور، انتخابی تیم ملی طی روزهای 22 تا 24 آذرماه با حضور تکواندو کارانی از سراسر کشور به میزبانی تهران برگزار شد.

دبیر هبئت تکواندو آذربایجان غربی، کسب مدال طلای این مسابقات و دعوت به اردوی تیم ملی توسط سپیده صفری را نخستین موفقیت مهم در بخش بانوان استان دانست و بیان داشت: این عنوان امسال با درخشش این دختر نوجوان کسب شده است.

قربانی در ادامه افزود:اردوی تیم ملی تکواندو ایران از اول دی ماه در تهران برگزار و نفرات برتر برای اعزام به مسابقات جهانی مصر برگزیده می شوند.

کد مطلب 1486737

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