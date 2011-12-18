استفاده از تکنولوژی روسها برای توسعه میادین نفت سنگین ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در حاشیه امضای قرارداد توسعه میدان نفت سنگین زاغه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرارداد توسعه این میدان نفت سنگین با کشور دوست تاتارستان روسیه امضا شده است، گفت: با توافق بین دو طرف پیش بینی می شود در فاز نهایی امکان استخراج به طور متوسط روزانه 50 هزار بشکه نفت خام از این میدان نفت سنگین فراهم شود.

وزیر نفت درباره ارزش قرارداد توسعه میدان نفتی زاغه اظهار داشت: این قرارداد هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و جزئیات فنی آن نهایی نشده است از این رو در شرایط فعلی امکان اعلام میزان حجم دقیق ارزش قرارداد وجود ندارد.

این عضو کابینه دولت از تات نفت روسیه به عنوان یکی از شرکتهای معتبر در زمینه استخراج نفت سنگین یاد کرد و افزود: بر این اساس قصد استفاده از تجربه و تکنولوژی روسها برای توسعه میدان نفت سنگین زاغه را داریم.

رستم مینیخانوف رئیس جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه هم امروز با یادآوری اینکه بارها به ایران سفر کرده ام، خواستار توسعه همکاریهای نفتی ایران و تاتارستان روسیه شد و افزود: در شرایط فعلی تاتارستان یکی از تولیدکنندگان نفت سنگین روسیه است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه هم اکنون تجربه کافی برای توسعه میادین نفت سنگین وجود دارد، اظهار داشت: تاتارستان آماده است در صورت لزوم و اگر ایران آمادگی داشته باشد تکنولوژی‌های لازم را برای توسعه میادین نفت سنگین در اختیار ایران قرار دهد.