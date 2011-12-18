به گزارش خبرنگار مهر، نتایج طرح «بررسی وضعیت گذران وقت مردم شهری و روستایی کل کشور» صبح امروز در شورای فرهنگ عمومی کشور تشریح و از این مجموعه پژوهشی، رونمایی شد.

در ابتدای این برنامه دکتر محسنی، مجری این طرح در توضیحاتی درباره روش نمونه‌گیری و نحوه تکمیل پرسشنامه‌های آن گفت: این طرح در 255 نقطه شهری و 1350 نقطه روستایی کشور انجام و حدود 2000 پرسشنامه با همکاری حدود 80 پرسشگر در این نقاط تکمیل شده است.

به گفته وی روش نمونه‌گیری این طرح، طبقه‌بندی چندمرحله‌ای بوده است؛ مرحله اول در استان‌ها، مرحله دوم در نقاط شهری و روستایی هر استان، مرحله سوم هم ابتدا در نقاط شهری بالاتر از 500 هزار نفر جمعیت، سپس در نقاط شهری بین 300 تا 500 هزار نفر بعد از آن در نقاط شهری بین 100 تا 300 هزار نفر و در قسمت آخر در نقاط کمتر از 100 هزار نفر اجرا شده است.

مجری طرح «بررسی وضعیت گذران وقت مردم شهری و روستایی کل کشور» همچنین درباره نحوه تکمیل پرسشنامه‌های این طرح گفت: ما به هر منزلی که رجوع کرده‌ایم، یک نفر از اعضای بالاتر از 16 سال خانواده را به صورت تصادفی انتخاب و سئوال‌های پرسشنامه را با او مطرح کرده‌ایم.

محسنی افزود: ما از این فرد خواسته‌ایم که نحوه گذران وقتش را از ساعت 4 صبح که احیاناً از خواب بیدا می‌شود تا زمانی که می‌خوابد، تشریح کند.

وی با اشاره به مزیت‌های این طرح برای مسئولان، سیاستگذاران و پژوهشگران علوم اجتماعی، از این میان به 2 نکته اشاره کرد: «1- در این طرح مشخص شده که افراد به چه فعالیتی (مطالعه، انجام فعالیت‌های درآمدزا و ...) می‌پردازند. 2- تراکم هر کدام از این فعالیت‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز مشخص است که این به ویژه برای دست‌اندرکاران امر رسانه بسیار حائز اهمیت است».

در این مراسم همچنین «منصور واعظی» دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در سخنانی با اشاره به چند طرح پژوهشی فرهنگی مهم در دست انجام این شورا از جمله درباره وضعیت پوشش و آرایش شهروندان تهرانی، گفت: تاکنون 9 موج از سنجش بزرگ ما درباره وضعیت پوشش و آرایش شهروندان تهرانی (اعم از آقایان و خانم‌ها) انجام شده است.

وی از اِعمال دقت زیاد روی مدل این تحقیق افزود: من به این طرح اطمینان زیادی دارم و با توجه به اینکه شهرهای دیگر هم نسبتاً از وضعیت پوشش مردم تهران تبعیت می‌کنند، می‌توان نتایج این طرح را به سراسر کشور تعمیم داد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: دومین کار مهم ما سنجش فرهنگ عمومی است که متکی به مدلی عالمانه است؛ این طرح که سال 1387 با 2000 نمونه شروع شده، سال 88 ادامه یافت و در سال 89 هم با 17 هزار نمونه ادامه یافت.

واعظی همچنین با اشاره به سنجش ایثارگری در جامعه ایرانی به عنوان طرح دیگری که در شورای متبوعش در دست انجام است، طرح «بررسی وضعیت گذران وقت مردم شهری و روستایی کل کشور» را هم طرحی ملی که با 2000 نمونه و در میان افراد بالاتر از 16 سال و با ضریب خطای 2 تا 2.5 انجام شده، نامید.

وی با بیان اینکه این طرح با لحاظ قرار دادن ویژگی‌های ایام تعطیلات شادی یا سوگواری و در روزهایی غیر از آن و طی 14 روز که 2 روز آن جمعه و تعطی بوده، انجام شده، بر ضرورت نقد و بررسی بحث در فضای آکادمیک کشور تاکید کرد و از تصمیم شورای فرهنگ عمومی برای تبدیل طرح مذکور به سنجشی مستمر و سالیانه خبر داد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه با اشاره به 112 فعالیتی که در طرح «بررسی وضعیت گذران وقت مردم شهری و روستایی کل کشور» مورد توجه بوده، نتایج آن را درباره 6 فعالیت محوری شامل کار، عبادت، استراحت، اوقات فراغت و تفریح، ارتقاء دانش و خوردن، آشامیدن و سایر مصارف تشریح کرد که این نتایج به شرح زیر است:

27.74 درصد وقت ایرانیها در روز (6 ساعت و 40 دقیقه) صرف کار، 3.44 درصد (50 دقیقه) صرف عبادت، 39.46 درصد (9 ساعت و 28 دقیقه و 20 ثانیه) صرف استراحت، 17.92 درصد (4 ساعت و 19 دقیقه) صرف اوقات فراغت و تفریح، 4.29 درصد (1 ساعت و 1 دقیقه و 20 ثانیه) صرف ارتقاء دانش و 6.82 درصد (1 ساعت و 38 دقیقه) صرف خوردن، آشامیدن و سایر مصارف می‌شود.

همچنین بر اساس یافته‌های این پژوهش 4.6 درصد وقت مردم در روز (1 ساعت و 7 دقیقه) در تردد با استفاده از وسایل حمل و نقل صرف می‌شود.