برنامه ریزی برای افزایش کیفی فعالیت های فرهنگی وزارت کار

کاوه اشتهاردی ظهر یکشنبه در حاشیه دومین نشست شورای هماهنگی مدیران و روسای ادارات و سازمان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تبریز به خبرنگار مهر اظهار داشت: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال گسترش حجمی و یا کمی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیست بلکه افزایش کیفی این برنامه ها را تعقیب می کند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری برای فرهنگ سازی مانع از پرداخت هزینه های مازاد در حوزه های دیگر می شود، افزود: تلاش می شود با تولید آثار فاخر و تاثیرگذار و قرار دادن آن در اختیار جامعه هدف، رسالت این معاونت تحقق یابد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اعتبارات این معاونت نیز گفت: جلسات مرتبی برای محاسبه اعتبارات موردنیاز معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این وزارتخانه برگزار می شود و امید می رود بودجه خوبی برای سال بعد تخصیص یابد.

اشتهاردی با تاکید بر اینکه نمی توان تاثیر کمبود اعتبارات در کمبود تولید محصولات فرهنگی و اجتماعی وزارت کار را انکار کرد، افزود: در عین حال با ایجاد ظرفیت های جدید حاصل از ادغام وزارتخانه ها و نیز تلاش برای اخذ همکاری سایر مجموعه ها از جمله وزارت ارشاد این تاثیرگذاری به حداقل ممکن می رسد.