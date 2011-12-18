توزیع 4 هزار جلد کتاب در محلات فردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شمس الدین فلاح با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اهمیت کتاب و کتابخوانی اداره ارشاد فردیس از طریق کانونهای فرهنگی وهنری مساجد، پایگا های بسیج و مساجد اقدام به توزیع کتاب در محلات این شهر کرده است.

وی گفت: تا کنون بیش از 4 هزار جلد کتاب با موضوعات عمومی از جمله روان شناسی، مذهبی و ادبی از این طریق بین محلات فردیس توزیع شده است که با تامین منابع این تعداد افزایش خواهد یافت.



حجت الاسلام فلاح در بخش دیگری از صحبت های خوداز برگزاری سومین جلسه اتاق فکر البرز خبر داد و گفت: این اتاق فکر با حضور هنرمندان و نخبگان و فرهنگیان فردیس تشکیل می شود که در آن مشکلات و معضلات شهر فردیس بررسی و راه حل مناسب برای رفع آنان ارائه می شود.



وی از آسیب شناسی فردیس در بخش اجتماعی وفرهنگی به عنوان بخشی از نتایج دومین جلسه اتاق فکر فردیس نام برد که با همکاری اعضای اتاق فکر و جهاد دانشگاهی آغاز شده است.

