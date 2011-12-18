نگهداری از مدرسه چهارباغ به عهده میراث نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته دوستداران میراث فرهنگی خبر دادند که گنبد مسجد امام اصفهان بر اثر مرمت ناصحیح و تبله کردن کاشی های آن ترک برداشت و توازن گنبد آن نیز به هم خورده است به طوریکه بخشهایی از گنبد مسجد به اندازه نیم متر و بخشهایی دیگر ده سانتی متر ملات خورده است. این نوع مرمت باعث شده سنگینی سنگ توازن پنج تنی که در راس گنبد قرار دارد بر قسمت ملات خورده فشار وارد کند و توازن گنبد را از بین ببرد.

اکنون بعد از گذشت یکسال، نزدیک به دو متر مربع از کاشی‌های گنبد مدرسه‌ تاریخی چهارباغ فرو ریخته و احتمال فرو ریختن کاشیهای بالادست این بنا نیز وجود دارد. تا کنون دوستداران میراث فرهنگی دلیل این اتفاق را قرارداشتن گنبد در معرض سرما و گرما دانسته اند.

با همه این اوصاف، مسئولان سازمان میراث فرهنگی، مسئولیت حفاظت از این مدرسه ثبت شده در فهرست آثار ملی را اداره اوقاف اصفهان می دانند چرا که طبق توافقات صورت گرفته با سازمان اوقاف اصفهان، هزینه نگهداری این بنای تاریخی به طور سالیانه به این سازمان پرداخت می‌شود تا از این مسجد تاریخی نگهداری کنند.

ناصر طاهری، معاون میراث‌فرهنگی اصفهان با بیان اینکه اگر چه مدرسه تاریخی چهارباغ در فهرست میراث‌فرهنگی کشور قرار دارد ولی مسوولیت نگهداری از این بنا برعهده اوقاف است، گفته است: تمامی هزینه‌های نگهداری از این مسجد پرداخت شده است ولی کم توجهی به این سازه موجب شد، گنبد آخرین بنای باشکوه دوران صفوی دچار ریزش شود.

اکنون گروهی از کارشناس و معمار برجسته استان اصفهان به مدرسه چهارباغ اعزام شده‌اند تا ضمن بررسی آسیب دیدگی گنبد، از ریزش‌های احتمالی بعدی جلوگیری کنند.