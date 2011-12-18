امیدوارم شهرداری تبریز با خاطره خوش نیم فصل را تمام کند/ دوباره گلزنی می کنم

سعید دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار فردای تیم های شهرداری تبریز و داماش گیلان اظهار داشت: این بازی برای تیم ما مهم است و برای اینکه بتوانیم با کسب رتبه ای خوب کارمان در نیم فصل اول را تمام کنیم، باید تلاش کنیم تا از دیدار خانگی با تیم داماش هر سه امتیاز را بگیریم.

وی افزود: پتانسیل و لیاقت تیم شهرداری بسیار بالاتر از جایگاه فعلی این تیم در جدول رده بندی لیگ برتر است که امیدوارم بتوانیم با شکست تیم داماش به جمع هفت تیم بالای جدول رسیده و البته با تداوم نتایج خوبمان در ادامه فصل، در جایگاهی خوب قرار بگیریم.

دقیقی که یکی از موثرترین بازیکنان تیم شهرداری در فصل جاری بوده، در خصوص تیم داماش گیلان یادآور شد: داماش تیمی است که از یک مربی با دانش و بازیکنان خوبی بهره مند است و نتایج تقریبا خوبی در هفته های گذشته کسب کرده اما با این وجود همانطور که گفتم، ما در بازی این حریف فقط با هدف کسب سه امتیاز به میدان خواهیم رفت.

وی با بیان اینکه حمایت هواداران در دیدار با داماش کمک زیادی برای کسب سه امتیاز به تیم شهرداری می کند، بیان کرد: تیم ما در این بازی میزبان است و باید از این امتیاز نهایت استفاده را کنیم، من امیدوارم دوستداران تیم های تبریزی در بازی این هفته به ورزشگاه بیایند و تیم ما را در رسیدن به پیروزی یاری کنند.

این مهاجم خوش تکنیک شهرداری که در فصل جاری تا بدین جای کار توانسته پنج گل به ثمر رسانده و هشت پاس گل نیز بدهد، با اشاره به تاثیر بازی هم تیمی هایش در زدن این گلها تصریح کرد: من در بازیهای قبلی تیمم تا جایی که امکان داشته سعی کرده ام تا تلاش سایر هم تیمی هایم را به نتیجه برسانم و در کنار آن، برای هم تیمی هایم پاس گل بدهم اما آنچه برای من مهم است، موفقیت تیم و کسب نتایج خوب است.

وی افزود: امیدوارم در دیدار با داماش گیلان نیز بتوانم به کمک خدا دوباره برای تیمم گلزنی کنم تا با خاطره ای خوش به تعطیلات نیم فصل بروم.

دقیقی در ادامه ابراز امیدواری کرد که اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه شهرداری تبریز با برنامه ریزی های منظم و دقیق خود، تیمی منسجم تر و قوی تر را راهی مسابقات نیم فصل دوم لیگ برتر کنند.

تیم شهرداری تبریز از چارچوب بازی های هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال کشور، روز دوشنبه هفته جاری میزبان تیم داماش گیلان خواهد بود.