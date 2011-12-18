ناوشکن جماران به وطن بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، ناوگروه شانزدهم نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن جماران و ناوشکن بندرعباس که با هدف اطلاعاتی و عملیاتی به خلیج عدن، اقیانوس هند و آبهای آزاد اعزام شده بود مورد استقبال امیردریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، نماینده ولی فقیه در هرمزگان، ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان و سایر مسئولان استانی قرار گرفت.

ناو شکن جمهوری اسلامی جماران که ساخته دسته مهندسان و متخصصان داخلی است پس از 70 روز ماموریت مداوم در خلیج عدن، اقیانوس هند و دریای سرخ پیش ازظهر یکشنبه در اسکله منطقه یکم نیروی دریای ارتش در بندرعباس پهلو گرفت.

ناخدا یکم عرشه ستاد محمد حسن آذر پیکان فرمانده ناوگروه شانزدهم نیروی دریایی ارتش در مراسم استقبال نتایج ماموریت را مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: ناوشکن جماران و ناوشکن بندرعباس پس از طی مسافت 9 هزار و 700 مایل دریایی در طول 70 روز دریانوردی به کشور بازگشت.

وی عنوان کرد: ناوگروه شانزدهم علاوه بر تامین امنیت شناورهای تجاری و نفتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج عدن امنیت خطوط مواصلاتی را برای سایر کشتی های تجاری و عبوری فراهم کرد.

ناخدا یکم آذرپیکان افزود: طی این ماموریت هزار و 380 فروند انواع شناورهای نظامی و غیر نظامی سطحی و زیرسطحی و هواپیماهای نظامی و غیرنظامی رهگیری شد.

فرمانده ناوگروه شانزدهم عنوان کرد: در طول ماموریت 70 روزه در دریاهای آزاد با 42 فروند شناور تجاری و عبوری ارتباط برقرار شد.

وی اضافه کرد: متواری کردن دزدان دریایی سومالیایی و اسکورت شناورهای تجاری و نفتی ایران در این مسیر از جمله دستاوردهای سفر است.