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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

شماره 161 مجله حوزه منتشر شد

شماره 161 مجله حوزه منتشر شد

161‏امین شماره مجله حوزه، (مهر و آبان 90) ویژۀ حوزه های علوم دینی، به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر،  مقالاتی با عنوان "مرجعیت متمایز" به قلم سیدعباس صالحی، "درآمدی بر نوآوری های فقهی ـ اصولی آخوند خراسانی" به قلم عباس ابراهیمی و محمود رایگان، "ولایت مطلقه از دیدگاه آخوند خراسانی" به قلم محمدصادق مزینانی،  از جمله موضوعاتی است که در این شماره منتشر شده است.

 "اولین انتخاب و آخرین تلاش ها برای تعیین مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطیت" به قلم علی اکبر ذاکری، "مشروعیت حکومت در عصر غیبت از دیدگاه آخوند خراسانی" به قلم علی رضا جوادزاده، "کاربرد آیات در کفایةالاصول" به قلم محمد بهرامی، "روحانیت، آخوند خراسانی و نهضت مشروطه" به قلم علی اکبر نوایی، "کتابشانسی توصیفی آثار زندگانی آخوند خراسانی" به قلم عباس عبدالله پور از عناوین دیگر مقالات این شماره هستند.

کد مطلب 1486781

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