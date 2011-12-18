تکنولوژی و فناوری نظامی در نیروی دریایی ایران به روز است

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب الله سیاری پیش ازظهر یکشنبه در مراسم استقبال از ناوگروه شانزدهم با بیان اینکه خرید از خارج در دستور کار ما نیست زیرا کشور به دنبال خودکفایی در زنجیره دفاعی است، به موضوع حضور این نیرو در آبهای آزاد منطقه و اقیانوس هند به عنوان تدبیر نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: نیروی دریایی، نیرویی راهبردی در این زمینه محسوب می‌شود و باید بتواند در دریاهای آزاد حضور داشته باشد و از سیاستهای نظام پشتیبانی کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش به موضوع دزدی دریایی در خلیج عدن اشاره کرد و گفت: حضور نیروی دریایی فقط به منظور مقابله با این موضوع نیست بلکه به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی در آبهای شمال اقیانوس هند نیز مطرح است زیرا اکنون حدود 20 تا 25 کشور دنیا در این منطقه حضور دارند و به دنبال تامین منافع خود هستند.

سیاری بر ضرورت نشان دادن اقتدار کشور در صحنه دریاها تاکید و عنوان کرد: حضور یک ناو نیروی دریایی در شمال اقیانوس هند و پهنه اقیانوسها که به وسیله همه ناوشکنهای دنیا کنترل می‌شود، مهم است و آنان به دنبال این کنترل به توانایی دریایی علمی وصنعتی کشور پی خواهند برد.

وی همچنین به موضوع تروریسم دریایی در خلیج عدن و شمال اقیانوس هند اشاره کرد و گفت: از جمله ماموریتهای نیروی دریایی، حضور در این منطقه است و هم‌اکنون ناوگروه پنجم ارتش در خلیج عدن حضور دارد.

وی ناوشکن جماران را یک پروژه 100 درصد بومی عنوان کرد و گفت: در طراحی و ساخت این ناوشکن حتی یک کارشناس خارجی مشارکت نداشته است.

سیاری افزود: این ناوشکن علاوه بر اینکه از نظر سرعت، در مقایسه با ناوشکنهای روز و همتراز خودش در دنیا برابری می کند، توانایی قدرت مانور بالا و ماندگاری زیاد در شرایط جوی بسیار نامناسب در دریاها را نیز دارد.

وی عنوان کرد: از پیروزی سال 57 و آغاز تحریمها علیه ایران این محدودیتها به دشمنان ثابت کرد که ایران امروز توانمندتر از گذشته بدون اتکا به هیچ نیروی خارجی با عزت و افتخار در تمامی عرصه غرور آفرین برای دوستان و عزاب آور برای دشمنان باشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین از آغاز رزمایش نیروی دریایی ارتش خبر داد و افزود: شنبه هفته آینده جزئیات و زمان آغاز رزمایش اعلام خواهد شد.